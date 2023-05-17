才剛慶祝母親節 兩少年139線騎機車撞路樹1死1重傷

母親節剛過就發生憾事！兩少年昨晚共乘機車行經芬園鄉139線，突然失控撞路樹，造成1死1重傷。 （警方提供）

2023/05/17 11:53

〔記者湯世名／彰化報導〕母親節剛過就發生憾事！兩名少年16日深夜共乘機車行經車禍頻傳的彰化縣芬園鄉139線時，機車突然失控滑出車道，猛烈撞擊路樹，其中1名17歲少年卡在樹幹，胸部撞到變形，送醫急救不治，另名16歲乘客左小腿撞斷、全身多處擦傷，所幸無生命危險。日前才慶祝母親節，沒想到如今天人永隔，死者家屬悲傷萬分，向警方表示，兒子曾說要跟朋友出去吃飯，不知道為何會跑到139線。車禍發生原因由警方釐清中。

彰化縣消防局昨晚9點30多分據報，芬園鄉139線10K大彰路五段瑩光橋彎道處發生一起嚴重車禍，消防局派芬園、員林分隊消防員趕往現場，發現路邊躺著2名男子，其中1名17歲少年卡在樹幹上，胸部嚴重變形，呈現OHCA（無呼吸心跳）狀態，另名16歲男性乘客則是左小腿骨折、全身多處擦傷，2人都被火速送往彰化基督教醫院急救，17歲少年到院前死亡，經急救仍因傷重宣告不治，另名16歲少年意識清醒，無生命危險。

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據彰化縣警局資料顯示，2019年至2022年共有9人在139線撞死，分析這9件死亡車禍內容，幾乎都是20歲左右的年輕人，其中還有1人為現役軍人。這幾起死亡車禍中，大部分是騎乘機車行經139線9.2K「死亡彎道」疑過彎壓車，因失去重心或路面碎石、樹葉導致失控摔車撞路樹、護欄，甚至衝入對向來車底盤傷重不治。

2020年9月1名20歲男大學生騎機車行經「死亡彎道」時，整輛車突然失控滑到對向車道，慘遭1輛大貨車連人帶車輾過，送醫不治。同年6月底1名27歲男子騎乘黃牌重機行經芬園鄉139線路段，過彎時車輛失控衝撞路樹，送醫後傷重不治。

兩少年昨晚共乘機車行經芬園鄉139線突然失控撞路樹，造成1死1重傷，受傷的16歲少年躺路邊等待救治。 （警方提供）

兩名少年昨晚共乘機車行經139線撞路樹，1死1重傷，機車受損。（警方提供）

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