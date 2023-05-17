為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    才剛慶祝母親節 兩少年139線騎機車撞路樹1死1重傷

    母親節剛過就發生憾事！兩少年昨晚共乘機車行經芬園鄉139線，突然失控撞路樹，造成1死1重傷。 （警方提供）

    母親節剛過就發生憾事！兩少年昨晚共乘機車行經芬園鄉139線，突然失控撞路樹，造成1死1重傷。 （警方提供）

    2023/05/17 11:53

    〔記者湯世名／彰化報導〕母親節剛過就發生憾事！兩名少年16日深夜共乘機車行經車禍頻傳的彰化縣芬園鄉139線時，機車突然失控滑出車道，猛烈撞擊路樹，其中1名17歲少年卡在樹幹，胸部撞到變形，送醫急救不治，另名16歲乘客左小腿撞斷、全身多處擦傷，所幸無生命危險。日前才慶祝母親節，沒想到如今天人永隔，死者家屬悲傷萬分，向警方表示，兒子曾說要跟朋友出去吃飯，不知道為何會跑到139線。車禍發生原因由警方釐清中。

    彰化縣消防局昨晚9點30多分據報，芬園鄉139線10K大彰路五段瑩光橋彎道處發生一起嚴重車禍，消防局派芬園、員林分隊消防員趕往現場，發現路邊躺著2名男子，其中1名17歲少年卡在樹幹上，胸部嚴重變形，呈現OHCA（無呼吸心跳）狀態，另名16歲男性乘客則是左小腿骨折、全身多處擦傷，2人都被火速送往彰化基督教醫院急救，17歲少年到院前死亡，經急救仍因傷重宣告不治，另名16歲少年意識清醒，無生命危險。

    據彰化縣警局資料顯示，2019年至2022年共有9人在139線撞死，分析這9件死亡車禍內容，幾乎都是20歲左右的年輕人，其中還有1人為現役軍人。這幾起死亡車禍中，大部分是騎乘機車行經139線9.2K「死亡彎道」疑過彎壓車，因失去重心或路面碎石、樹葉導致失控摔車撞路樹、護欄，甚至衝入對向來車底盤傷重不治。

    2020年9月1名20歲男大學生騎機車行經「死亡彎道」時，整輛車突然失控滑到對向車道，慘遭1輛大貨車連人帶車輾過，送醫不治。同年6月底1名27歲男子騎乘黃牌重機行經芬園鄉139線路段，過彎時車輛失控衝撞路樹，送醫後傷重不治。

    兩少年昨晚共乘機車行經芬園鄉139線突然失控撞路樹，造成1死1重傷，受傷的16歲少年躺路邊等待救治。 （警方提供）

    兩少年昨晚共乘機車行經芬園鄉139線突然失控撞路樹，造成1死1重傷，受傷的16歲少年躺路邊等待救治。 （警方提供）

    兩名少年昨晚共乘機車行經139線撞路樹，1死1重傷，機車受損。（警方提供）

    兩名少年昨晚共乘機車行經139線撞路樹，1死1重傷，機車受損。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化139線「死亡彎道」8天2起機車自摔 警直呼邪門
    2023/05/10 21:06

    彰化139線「死亡彎道」8天2起機車自摔 警直呼邪門
    千鈞一髮！男女雙載139線「死亡彎道」噴飛 只差10公分摔谷
    2023/05/04 08:04

    千鈞一髮！男女雙載139線「死亡彎道」噴飛 只差10公分摔谷

    靠中醫「花草茶」絕對瘦 百人月甩10KG
    彰化139死亡彎道競速失控 機車直插電桿與圍牆間
    2022/05/10 18:00

    彰化139死亡彎道競速失控 機車直插電桿與圍牆間
    超幸運！男女騎車139線「死亡彎道」自撞後再撞對向車噴飛…
    2021/02/01 10:06

    超幸運！男女騎車139線「死亡彎道」自撞後再撞對向車噴飛…

    高雄鎮南宮仙公廟文昌文化藝術季 頒獎表揚20校508位學生
    幸運屁孩！139線機車競速撞小轎車 機車撞碎噴飛人輕傷
    2020/03/02 08:57

    幸運屁孩！139線機車競速撞小轎車 機車撞碎噴飛人輕傷
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播