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    角逐國際發明賽放異彩 台南消防團隊研發10作品奪5金4銀

    台南市消防局警、義消團隊結合產學界研發十項消防創新作品，在今年綠點子國際發明賽中摘下五金四銀兩特別獎。（圖：南市消防局提供）

    台南市消防局警、義消團隊結合產學界研發十項消防創新作品，在今年綠點子國際發明賽中摘下五金四銀兩特別獎。（圖：南市消防局提供）

    2023/08/06 16:36

    〔記者王俊忠／台南報導〕今年第5屆綠點子國際發明暨設計競賽，近日在台南嘉南藥理科技大學舉行，包括台灣與美國、越南、泰國、日本、韓國、印度及澳洲等8國參賽，共有170件作品，台南市消防局研發團隊推出10項作品參賽，共囊括5金4銀與2特別獎等11大獎，成績傲人。

    台南市消防局大隊長邱淵明率領「創新研發小組成員」、婦女中隊副中隊長陳淑貞、中信金融管理學院校長施光訓、台灣希望創新公司董事長黃麗如等產官學研共同合作，推出10件作品參賽，有9件獲獎，深獲評審肯定。

    獲獎作品依序為「電動車滅火三利器」榮獲鈦金、 「消防實境繪本」榮獲鈦金、「便攜式輸液加溫器」榮獲金牌、「防切割救護背心」榮獲金牌及特別獎、「消防創意畫冊」榮獲金牌及特別獎、「消防滅火曁遠端即時監控無人機」銀牌、「8軸水下救援機器人」銀牌、「連動式住警器」銀牌、「冷卻背心」銀牌，合計榮獲最高榮譽2鈦金獎、3金獎、4銀獎及2特別獎。

    陳淑貞說，平時感覺台南消防團隊的研發能量真的很強大，此次義消也一起參與，深深體會到消防局團隊的士氣，透過警義消人員合作創造佳績，有效提升機關形象及同仁團隊默契，研發期間歷經千辛萬苦的討論與設計，推出「消防實境繪本、連動式住警器、防溺桌遊保佑你、消防創意畫冊」等，強化宣導的趣味性，讓民眾更加瞭解及提升宣導的接受度。

    南市長黃偉哲與消防局長李明峯都說，市府鼓勵消防人員運用現有的資源改裝研發與應用，未來會持續讓更多優秀警、義消一起積極投入創新研發工作，培養團隊精神與默契，減少消防人員發生意外並帶動義消夥伴到民眾居家宣導防災安全的熱忱。

    台南市消防局警、義消團隊結合產學界研發十項消防創新作品，在今年綠點子國際發明賽中摘下五金四銀兩特別獎。（圖：南市消防局提供）

    台南市消防局警、義消團隊結合產學界研發十項消防創新作品，在今年綠點子國際發明賽中摘下五金四銀兩特別獎。（圖：南市消防局提供）

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