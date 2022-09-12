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    消防猛男戰力數值化！台南市消防局引進測力板評估肌力

    台南市消防局第四大隊首創利用測力板，量測評估消防人員的肌力表現，以改善消防人員體能訓練方針及追蹤成效。（圖由消防局第四大隊提供）

    台南市消防局第四大隊首創利用測力板，量測評估消防人員的肌力表現，以改善消防人員體能訓練方針及追蹤成效。（圖由消防局第四大隊提供）

    2022/09/12 18:17

    〔記者劉婉君／台南報導〕將消防猛男的戰力轉化成為科學數值，台南市消防局第四大隊首創利用測力板，藉由消防人員爆發力測試戰術體能訓練，量測評估消防人員的肌力表現，以改善消防人員體能訓練方針及追蹤成效。

    消防局第四大隊今（12日）、明兩天，分2梯次在新化消防訓練中心辦理救助複訓及車禍救援訓練，有別於以往制式的體能測驗，通過國立體大運動表現團隊江杰穎老師授證課程「運動評估專家，SAS」的小隊長謝政宏，透過測力板針對受測消防人員的CMJ（反向跳）及SJ（蹲跳）進行檢測，可清楚了解每位消防人員目前的peak power和跳躍高度，再透過數據分析，了解每位消防人員需要加強的能力。

    此外，在繩索救援訓練時，除新式下降器ID、ASAP放墜器及全身式吊帶等先進繩索救助器材裝備，也首次利用發光照明繩索，模擬夜間或坑道內黑暗空間救援搜索，使摸黑中利用導引照明繩進行救援或緊急撤退可以更安全迅速，持續強化消防人員的救災技術。

    第四大隊大隊長蔡國保指出，此次的訓練除進行繩索救援技術觀念講解及實地演練，消防署車禍救援挑戰賽優勝隊伍成員－特搜分隊蔡俊鴻及許竣瑭，也講解車禍救助的基礎概念及現場環境安全評估，傾囊相授各項車體支撐、破壞及人員脫困等技術，確保兼顧車禍救援工作效率及安全。

    台南市消防局第四大隊首次在救助複訓及車禍救援訓練中，利用發光照明繩索，模擬夜間或坑道內黑暗空間救援搜索。（圖由消防局第四大隊提供）

    台南市消防局第四大隊首次在救助複訓及車禍救援訓練中，利用發光照明繩索，模擬夜間或坑道內黑暗空間救援搜索。（圖由消防局第四大隊提供）

    台南市消防局第四大隊首次在救助複訓及車禍救援訓練中，利用發光照明繩索，模擬夜間或坑道內黑暗空間救援搜索。（圖由消防局第四大隊提供）

    台南市消防局第四大隊首次在救助複訓及車禍救援訓練中，利用發光照明繩索，模擬夜間或坑道內黑暗空間救援搜索。（圖由消防局第四大隊提供）

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