台南消防改造沙灘車 「水牛車」山區滅火、救援效能更高

水牛車隨消防車出勤可深入山區救援，有滅火及救助2模式轉換使用。（二大隊提供）

2023/04/28 17:13

〔記者楊金城／台南報導〕台南消防巧創，這台改裝的「水牛車」厲害，成為前進山林消防滅火和救助的利器。

台南市消防局第二救災救護大隊有鑑於玉井山區山林野火在救災上，常遇上地處偏遠、陡峻複雜地形、水源缺乏、燃燒面積大等難題，發揮巧思，將南市義消總隊最近捐贈給玉井消防分隊的沙灘車，改造作為滅火、救助兩用的機動特種車輛，暱稱「水牛車」，強化應變能力，提高搶救效能。

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「水牛車」由玉井義消分隊長陳銘昌、顧問團長黃淑瓊和玉井北極殿捐贈3萬多元經費進行裝備提升，再由玉井消防中隊副中隊長鄭景發及玉井分隊長蘇哲緯與同仁合力設計、製作完成。

因可高壓噴水霧滅火，「水牛車」加裝了農用高壓馬達、300公升儲水桶、兩捲高壓延伸水線，另配置背負式農用噴霧機、開山刀、火把及繩索器材等。

第二大隊大隊長王騰毅說，水牛車可搭配消防車出勤，前往消防車無法到達的區域壓制火勢外，也可簡易拆卸置上欄式擔架等救助器材，深入山區救援，有滅火及救助2模式可轉換使用。

「水牛車」最近投入玉井山區火災搶救實戰，不管是執行機動勘查警戒、初期滅火，還是長距離布置水線、後勤搬運器材都減輕消防人力，獲得消防員稱讚，另在救護演練中，也適用運送傷患及簡易拖拉任務；在義消常訓中也將辦理教育訓練，讓使用水牛車發揮最大效能。

水牛車在山區長距離布置水線。（二大隊提供）

改裝的水牛車展示。（二大隊提供）

水牛車以高壓水柱或水霧可深入山區救援滅火。（二大隊提供）

台南市消防局第二大隊大隊長王騰毅（前左二）頒贈感謝牌感謝北極殿主委王清興（前右二）、玉井義消分隊分隊長陳銘昌（前左一）等人協力改造水牛車。（二大隊提供）

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