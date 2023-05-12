鼓掌挨轟冷血 中捷董座林良泰：不覺得中捷付出很大嗎？

中捷事故釀死傷「拍手董事長」挨批冷血，議員圍著林良泰促「冷血董事長下台」。（記者蘇孟娟攝）

2023/05/12 13:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕興富發建設台中工地吊臂掉落台中捷運軌道列車煞不住撞上釀1死10傷，引起各界震驚，中捷昨日說明事件始末記者會中，代理董事長林良泰要大家拍手幫中捷團隊加油打氣惹議，今日他到議會備詢，面對媒體詢問竟說出：「你們不覺得我們中捷付出很大嗎？謝謝。」令人傻眼。

林良泰昨日說明事件記者會中「提油救火」，要大家幫中捷團隊鼓掌拍手，引發撻伐，今日議會質詢，林良泰一度稱捷運自動駕駛系統是前市長林佳龍任內決定，發言再度惹議；市議員何文海痛斥，林良泰是前市長胡志強任內的交通局長，才是中捷的最原始負責人，又在推責任，民進黨數名議員包圍林良泰要求「冷血董事長下台負責」。

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議員質詢時，市議員陳淑華質疑，吊臂在12點27分04秒就打到捷運隔音牆，掉落軌道電力系統就跳脫，顯示已顯示異常，為何未能應變，列車還是撞上，如何對起傷亡者及台中市民，捷運花800億連基本偵測都做不到。

陳淑華指出，林良泰曾是前台中市長胡志強任內官員，對捷運系統十分清楚，不料林良泰竟先說，「感謝議員提醒讓我來這裡溫故知新」，又說，「我要告訴議員，這個自動駕駛是前市長林佳龍決定的，我們一棒接一棒完成今天的捷運，我會努力。」

林良泰發言讓陳淑華大怒，直指捷運綠線是在林良泰當交通局長任內決定，包括整體土木工程及機電，現在竟又在推缷責任，「難怪你會帶頭拍手」，痛批他態度傲慢，「可以預防的，你們做了什麼」。

市議員陳俞融也不滿指出，事故發生1死10傷，昨天要大家拍拍手，議員問問題應認真回答，拿出態度承擔責任，卻還在卸責，令人看了生氣。

民進黨團總召何文海更痛批林良泰，在胡志強任內擔任交通局長，當時在他任內完成中市府跟北捷及交通部簽三方協議，決議捷運所有規劃，扯跟林佳龍有關係「亂七八糟」；他指出，昨天民進黨團為事件傷亡者在默哀時「你卻在拍拍手，是什麼意思」，身為前交通局長，身為中捷董事長，發生意外應負責全責，卻還在卸責，「罵你剛好而已」，如此冷血應下台負責。

民進黨市議員包括何文海、陳淑華、蔡耀頡、陳俞融、謝家宜、陳雅惠、張芬郁、江肇國等，趨前包圍林良泰，怒喊「冷血董事長下台負責」。

江肇國更指出，中捷前天發生重大災害時，林良泰也未主責應變，僅讓站長當「指揮官」會不會太扯，甚至罹難的老師是在事件發生後50多分鐘才被發現壓在車下，中捷回報給台中市長盧秀燕的第一手消息還只有8傷，甚至對外發佈是有異物砸到中捷，實情卻是中捷列車去撞吊臂，整個荒腔走板，難道不應下台負責。

綠營議員要求林良泰下台。（記者蘇孟娟攝）

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