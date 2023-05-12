「黃金41秒」沒應變阻悲劇發生挨批 中捷坦言SOP有改善空間

中捷事故釀1死10傷，議會質詢前先替亡者默哀。（記者蘇孟娟攝）

2023/05/12 11:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕興富發建設台中工地吊臂砸入台中捷運軌道釀1死10傷意外，昨日中捷公佈事件發生當時影像，在吊臂墜砸軌道到列車撞上有「黃金41秒」，各界質疑列車竟未能煞車撞上，台中市議會今進行交通地政委員會業務質詢，會前先替亡者默哀；中捷公司總經理莊明聰澄清，沒有「黃金41秒」，實際確認有狀況到撞上，只有13秒應變，但他坦言應變標準處理流程（SOP）「有待精進改善空間」，另研擬增加月台緊急停車按鈕及軌道障礙物偵測系統，「痛定思痛研擬中」。

市議員張彥彤率先指出，中捷及台中市政府在這次意外事故中其實是「受害者」，各界不能因台中市府目標大，「像禿鷹嗜血」，台中市府不是完全沒責任，還是有改進空間，包括工地工安檢查，大眾運輸附近的建案加強審查，市府務必從此次事件學到經驗，不能讓人命白白喪生。

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市議員楊大鋐指出，外界均稱從吊臂掉到捷運軌道，再到列車撞上有「黃金41秒」時間阻悲劇，市府及中捷有必要詳細說明釋疑。

中捷公司總經理莊明聰指出，外界所稱的「黃金41秒」，是指從當日中午12點27分04秒吊臂砸到隔音牆，12點27分05秒吊臂掉落軌道，到12點27分45秒列車撞上，但事實上保全聽到異響去查看再跟站長通報均需時間，隨車人員12點27分20秒進入車廂，列車12點27分26秒關門，隨車人員在27分30秒發現有狀況準備動作，但2秒後列車開始離站，隨車人員確定有危險狀況即執行通報作業，並拿隨身包中的鑰匙要進行手動停車但已來不及，列車在12點27分45秒撞上。

莊明聰強調，沒有「黃金41秒」，只有13秒能應變執行任務，「說實話來不及」；但從影像中可清楚看到，就算當下有危險，所有乘客都不見了，隨車人員一個人站在現場堅持崗位到最後。

莊明聰指出，不樂意見到事件發生，事件突顯中捷既有的標準作業流程SOP 有待精進改善空間，也需要增設硬體設備，包括月台緊急停車按鈕、軌道障礙物偵測系統，「痛定思痛研擬中」。

議員朱暖英也關切，既然中捷說明13秒時間應變不及，現有捷運系統採無人駕駛，遇到像這次事件根本來不及反應，有沒有可能改成人力駕駛，莊明聰指出，無人駕駛有其優勢，也是國際趨勢，未來會再優化相關SOP。

中捷事故釀1死10傷，議員關切「黃金41秒」應對情形。（記者蘇孟娟攝）

中捷事故釀1死10傷，議會關切「黃金41秒」未阻悲劇，中捷總經理莊明聰指會「痛定思痛檢討應變SOP」。（記者蘇孟娟攝）

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