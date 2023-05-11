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    吊臂掉落中捷釀死傷！高捷：若遇軌道突發狀況 司機員可手動介入

    高捷若遇軌道突發狀況、司機員可手動介入，圖為五月天演唱會期間，高捷車站盛況。（記者李惠洲攝）

    高捷若遇軌道突發狀況、司機員可手動介入，圖為五月天演唱會期間，高捷車站盛況。（記者李惠洲攝）

    2023/05/11 22:44

    〔記者王榮祥／高雄報導〕塔吊墜落中捷釀死傷，引發各地對捷運預防機制的討論；高雄捷運公司今指出，紅橘線屬高運量系統，配有司機員，站間行駛採自動駕駛，若遇軌道突發情況，司機員可隨時手動介入或緊急停車。

    高捷進一步說明，列車停站後是自動開門，關門與發車則是由司機員手動執行，若有異狀就不會發車；高捷車站月台另配置有緊急停車按鈕，如發生緊急事件，月台上的旅客及站務人員、均可按下緊急停車按鈕，使進站中的列車立即停車。

    此外，高架段月台區有防闖及軌道異物偵測系統，如有異物入侵軌道，會有警示燈提醒司機員緊急煞車勿進站，站務人員亦可在服務台內同步被警示，及在確認後立即按壓緊急停車按鈕，阻止列車進站。

    至於站間軌道及列車並無異物偵測裝置，主要因為有司機員，所以若出現緊急狀況，都可由司機員先緊急停車、再回報處理；旅客在車上遇到緊急事件，則可以按壓緊急對講機通知司機員處理。

    高捷強調，提供穩定安全的營運系統，有賴全體同仁的努力以及完整的專業與溫故訓練，另各單位平均每週一次的定期加強演練，均為保持同仁以最佳狀態投入營運工作，確保列車安全的運送旅客。

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