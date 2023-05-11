中捷稱「13秒來不及反應」 議會民進黨團批致命40秒未阻悲劇

中捷意外造成1死10傷，民進黨台中市議會黨團向傷亡者默哀。（記者蘇孟娟攝）

2023/05/11 14:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕興富發建設台中工地昨發生吊臂掉落台中捷運軌道，列車煞車不及撞上釀1死10傷重大意外，各界質疑吊臂掉砸中捷軌道時，列車原停在月台，卻又啟動撞上釀悲劇，中捷解釋發現異物後僅13秒應變不及；民進黨台中市議會黨團評擊，從監視影片清楚可知從列車停駛後到再度啟動長達40秒，中捷花800億打造綠線竟無預警系統，現場人員更未能及時反應，市政府絕對要有人負責。

民進黨團16名議員今日先為在事故中傷亡者默哀，黨團總召何文海說，事件令人最感悲哀的是，建商工地掉落的吊臂第一時間並非砸到中捷綠線車廂，而是異物掉落軌道後，中捷車輛竟還啟動撞上去，中捷沒有預警系統，現場人員更未應變阻止車輛啟動，釀成不可挽回的遺憾。

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議會交通地政委員會召集人陳淑華指出，中捷斥資800億打造，一場事故曝露監控系統有問題，尤其從列車停駛到復駛長達40秒，這也成了致命的40秒，竟要等到列車撞上異物才能警示，乘客安全誰來保障。

張芬郁沈痛喊話，中捷綠線採自動駕駛系統，若沒有監測及預警系統，要如何讓市民信心乘車安全；她還問，台中交通局長葉昭甫還在國外學術交流，不應回來解決嗎？蔡耀頡質疑捷運車廂內分明有緊急停止按鈕，大家都發現異狀，隨車人員竟未按鈕緊急煞停，難道800億打造的系統全是假的。

周永鴻也不滿指出，中捷公司宣稱應變時間只有13秒，應變不及，從曝光的監視影像可看出，從列車進站停駛到再度啟動有多達40秒，重點是，當吊臂砸到軌道時，乘客還在上下車，沒有疏散，甚至列車再度啟動，交通局及中捷有必要清楚交代為何未能阻止列車啟動。

周永鴻更質疑，建築工地重逾3噸的塔吊系統掉到軌道，尤其綠線採空中軌道，理論上應先檢查捷運結構、軌道及機電等是否安全下才能復駛，但中捷今早就立刻復駛恢復載客，究竟有沒有完成安檢、誰決定通車，市府要清楚說明，不能開乘客生命安全玩笑。

李天生、楊典忠及張安銨均強調，中捷面對臨時狀況的sop完全不及格，甚至中午交通流量大之際竟能執行高空工程，市府有無把關；何文海指出，事發時正好逢紅燈，所有車輛停止，車道形同淨空，否則後果恐更嚴重。

曾朝榮及江肇國均強調，大家最想問的是，分明異物掉落在眾人目觸所及之處，中捷車輛卻還是往前開車，完全不見任何機制煞停，人員訓練出什麼問題，稱「時間不夠」，到現在還在推責任。

中捷公司稱僅13秒不及煞停，綠營批致命40秒未阻悲劇。（記者蘇孟娟攝）

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