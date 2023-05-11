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    保全及隨車員早知有異卻無法及時阻止？ 中捷：一切按照SOP

    中捷公司代理董事長林良泰表示，今天是初步的調查報告。（記者蘇金鳳攝）

    中捷公司代理董事長林良泰表示，今天是初步的調查報告。（記者蘇金鳳攝）

    2023/05/11 12:09

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於中捷綠線昨天發生吊臂掉落軌道致列車撞擊事故，中捷公司今天上午召開記者會說明事故當時狀況。對於外界質疑為何保全及隨車人員都發現有異狀，卻未能緊急停車避免意外發生，中捷公司發言人許泰銘表示，一切按照SOP；代理董事長林良泰指出，相關問題需要等運安會再調查，預警系統會再優化，如在月台設剎車鈴。

    中捷1死10傷意外發生後外界有許多質疑，包括吊臂在12點27分04秒掉落軌道上，保全在12點27分14秒就察覺軌道有異，並以對講機通知站長，26秒列車關門，中間12秒黃金時間遭質疑未疏散乘客；中捷綠線並無外物落入的偵測系統，等於是未破壞軌道及電力，停車唯一方式就是撞上去，遭質疑無預警機制。

    此外，保全曾向隨車人員揮手表示車有問題，隨車人員發現有異採取措施，最後列車還是撞上障礙物，遭質疑是否相關人員聯繫出了問題。

    中捷公司表示，中捷綠線是無人駕駛系統，在車頭底部裝有監測器，若有異物掉落軌道，當列車行經輾過異物時，車頭底部的監測器一旦監測到異物就會停車，此外，若是異物造成軌道短路及破壞電力，車子就會停止，全世界的無人駕駛捷運皆是如此，但未研究是否納入外物落入預防機制。

    中捷公司表示，當時隨車人員發現能應變時間只有13秒，而列車當時時速30多公里，撞上約20公尺才停下來，因此未來可研究在月台上安裝剎車鈴，一按就可馬上停車。

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