中捷列車撞吊臂 職安中心點出「未依標準作業程序」

彰化縣長王惠美進行施工架體驗，了解營建單位的高架作業情境。（記者劉曉欣攝）

2023/05/11 13:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中捷運昨天發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道，列車煞車不及撞上意外，釀成1死10傷；勞動部職安署中區職安中心主任李文進今天出席彰化縣職安促進活動時表示，建案在拆除時，如果沒有依照標準作業程序，造成的傷害，都會讓人相當遺憾！彰化縣長王惠美則呼籲業者，不要為了省小錢，該搭的施工架就要搭。

李文進指出，昨天中捷發生1死10傷的事故，就是建案在拆除塔式吊車時，未依照法規的規定來拆除，也因為沒有按照標準作業程序來做，才會讓塔吊吊臂掉落到中捷的軌道上。所以職場安全對每個人來說都非常重要，他還記得上個月彰化縣發生聯華食品北斗廠大火，同樣造成多人傷亡，他也在現場進行事故調查與善後，非常能夠感同身受。

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彰化縣勞工處今天在建國科大舉辦職安促進活動，邀請建國科大與秀水高工學生一進行施工架體驗。縣長王惠美表示，職場安全非常重要，根據勞動部統計，光是去年全國重大職災死亡人數320人，就比前年增加了42人，其中，去年營造業職災死亡156人，就比前年增加了19人。

王惠美呼籲，營建業的職安部分，業者千萬不要為了省小錢，該搭的施工架就要搭，勞工朋友也要有安全意識，千萬要記得SOP的重要性，才能讓職場零災害。

中區職安中心主任李文進對於中捷1死10傷意外事件，強調就是建案拆除塔式吊車時未依標準作業程序。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長王惠美進行施工架體驗，了解營建單位的高架作業情境。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長王惠美進行施工架體驗，了解營建單位的高架作業情境。（記者劉曉欣攝）

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