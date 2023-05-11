吊臂掉落中捷軌道釀1死10傷 4名涉案工頭、工人交保

台中地檢署今天傍晚裁定，涉案的4名工地負責人（工頭）與工人全部交保，其餘4名工人請回。（消防局提供）

2023/05/11 18:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市南屯區的台中捷運豐樂公園站旁，以「金色大鳥」聞名的興富發建設公司「文心愛悅」建案，昨天（10日）中午高空塔吊的吊臂掉落於中捷軌道，導致列車撞上造成人權學者林淑雅慘死，另有10人輕傷，警方將現場作業的8名工頭（現場負責人）與工人，依公共危險罪、過失致死與過失傷害罪嫌函送台中地檢署，中檢今天傍晚裁定4人分別以50萬元、30萬元、20萬與20萬元交保，其餘請回。

長度40公尺，重達3.3公噸（3300公斤）的吊臂，為何會掉落？目前說法有二，其一是操作不當，其二是掛吊臂的鋼索可能老舊等因素而斷掉，實際原因是檢警調查重點之一，台中地檢署傳喚現場施工的工人與工頭之外，今天也同步傳訊被害人（傷者）等證人，包括葉姓捷運隨車人員、張姓捷運月台保全，釐清案發細節。

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至於上述交保的4人，都是現場負責人或實際操作機器者，涉嫌的罪名，是過失致人於死罪、過失傷害罪、公共危險罪，其中，現場工地負責人蔡男，以50萬元交保，吊車負責人劉男，30萬元交保，實際現場操作吊車人員呂男20萬元交保，現場指揮吊車人員許男則以20萬元交保，另外4人，分別是從事其他工作的兩名張姓工人、潘姓與蔡姓工人，則是請回。

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