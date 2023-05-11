愛徒林淑雅命喪中捷 司法院長許宗力痛陳：心存僥倖無法文明

林淑雅致力原住民公共事務。（擷取自原文會臉書）

2023/05/11 19:18

〔記者吳政峰／台北報導〕靜宜大學法律系助理教授林淑雅10日搭乘台中捷運，卻遭到從天而降的塔吊鐵臂擊中，當場身故，其恩師、司法院長許宗力沉默一天後，11日發表哀痛聲明，直指心存僥倖將使事故一再發生，奪取生命，無法成為真正文明的國家。

許宗力表示，心存僥倖、差不多就好的心理，會讓台灣一再發生事故，奪取國人生命，無法成為真正文明國家。他呼籲，國人要發揮「徹底性」精神，包括工安、交通在內的許多事情，都要切實百分之百做好。

請繼續往下閱讀...

許宗力說，林淑雅是他在台大唯二指導出來的博士，碩士博士都跟著他，在他眼中，林淑雅是個優秀、陽光、熱血又有行動力的公法學者兼人權行動者，遭到這樣一個橫禍而死亡，他感到十分不捨、十分心痛。

一名林淑雅的研究所同學、現任司法院高階主管指出，若要找出一個瑕疵趨近於零的人，林淑雅是他心中的第一人選，林就學時就很真誠開朗，充滿正能量與溫暖，與其相處感到非常開心，而後林走上學者一途，不只在象牙塔內研究，還奉獻所學給台灣的原住民族，即便她不是原住民，仍身體力行把學說實踐在制度上，甚至還在憲法法庭中出具法庭之友意見書，全力替原住民爭取權益，無私奉獻，令他感佩，無奈竟遭橫禍，認識他的人都備感傷痛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法