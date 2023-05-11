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    中捷關鍵60秒畫面曝光婦人一舉動逃死劫 網直呼：天選之人

    台中昨（10）日發生捷運列車撞上吊臂事故，造成1死10傷，有網友發現事發前一名婦人疑似提前發現軌道上有異狀，當其他人都上車時只有她留在月台上，成功逃過一劫。（中捷提供）

    台中昨（10）日發生捷運列車撞上吊臂事故，造成1死10傷，有網友發現事發前一名婦人疑似提前發現軌道上有異狀，當其他人都上車時只有她留在月台上，成功逃過一劫。（中捷提供）

    2023/05/11 17:33

    〔即時新聞／綜合報導〕台中昨（10）日發生捷運列車撞上掉落吊臂事故，造成1死10傷的悲劇。事發後台中捷運公司公布監視器畫面還原當時情況，有網友發現，有位婦人在吊臂墜落時探頭察看，之後就待在月台上，列車來了也沒有上車，成功躲過這次的事故，網友見狀不禁發問：「這是不是天選之人？」

    一名網友今（11）日在PTT上發布「中捷這個歐巴桑是不是天選之人」的文章，內容擷取中捷公布的監視器畫面，原PO表示，這個歐巴桑聽到聲響，往墜落物的方向看，然後車進站，開門，關門，歐巴桑察覺出大事，就沒進車廂了。

    透過監視器畫面可見，10日中午12點27分07秒時，婦人出現在畫面中並站在月台上望向遠方，疑似察覺前方有異，之後列車進站其他人紛紛上車，12點27分30秒時車門關上，婦人仍站在月台上未上車，而列車出發後不久便撞上吊臂，婦人成功逃過一劫。

    文章PO出後引發討論，不少網友大讚婦人很有危機意識，「能活得久也是有點技巧的」、「太厲害了」、「一切都是經驗」、「危機感點的夠多」、「只有她跟保全注意到的樣子 大家都上車了」、「薑還是老的辣」、「感覺只有他是正常人 其他人是NPC吧」。

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