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    賣毒咖啡包給少女開趴害2人殞命 藥頭落網畫面曝光

    警方前往黃姓藥頭住處逮人。（記者陸運鋒翻攝）

    警方前往黃姓藥頭住處逮人。（記者陸運鋒翻攝）

    2023/05/04 16:48

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新店區發生2名少女死亡疊屍汽車旅館命案，警方循線將嫌犯洪姓男子逮捕，他供稱因開毒趴2女吸毒過量致死，之後又轉往桃園的汽旅，找了傳播妹繼續開毒趴。警方馬不停蹄持續向上溯源，查出案發當日是死者聯繫20歲的藥頭後，再由洪男出資讓死者在台北市向藥頭購買毒品咖啡包，而黃男昨天遭到警方逮捕，訊後依毒品危害防制條例罪嫌，解送台北地檢署偵辦。

    警方調查，上月23日上午11時許，接獲汽車旅館工作人員報案，2名少女陳屍在汽旅內樓梯間，循線將洪姓嫌犯逮捕到案，查出案發當天由死者聯繫黃姓藥頭後，並由洪男提供5100元現金交由死者，死者再向台北市萬華區向黃姓藥頭購買毒品咖啡包20包，代毒品交易完成，3人再一同入住新店區的汽車旅館。

    據了解，3人在房內服用毒品咖啡包後，導致2名少女死亡，警方也針對洪男的供詞，循線發現藥頭黃男涉嫌重大，隨即組成專案小組並報請台北地方檢察署檢察官聲請搜索票及拘票。

    據悉，警方見時機成熟後，在昨天前往黃男位在北市萬大路的住處，將其拘提到案，屋內經搜索以後，查扣手機1支、K盤、K卡及犯案衣物等贓證物，訊後將黃男依毒品危害防制條例罪嫌，解送台北地檢署偵辦。

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    警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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