台中凌晨工廠火警竄火舌 50多名消防人員急搶救

台中大里區仁美路1間鐵皮工廠，今天凌晨辦公室起火燃燒不斷竄出火苗、濃煙，消防人員獲報到場，緊急布水線搶救。（記者陳建志翻攝）

2024/07/18 09:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區仁美路159巷內一家手工具研磨鐵皮工廠，今天凌晨0點35分左右，工廠1樓的辦公室起火，負責人聽到霹靂啪啦的聲響查看發現起火，趕緊呼叫住在裡面共4名家人逃生，台中市消防局獲報出動50多名警義消到場搶救，火勢不到半小時就撲滅，所幸沒有擴大延燒，也沒有人員傷亡，詳細起火原因今天將由火調人員鑑識後釐清。

台中市消防局今天凌晨0點35分接獲報案，指稱大里區仁美路159巷15弄內有工廠火警，立即派遣仁化、十九甲、大里、國光、車籠埔及霧峰等分隊，出動16輛各式消防車，以及46名消防人員和5名義消到場搶救，初期由張丁元分隊長帶隊前往搶救，後續由三大隊柯志明組長擔任指揮官。

請繼續往下閱讀...

消防人員抵達時，發現是1棟從事手工具研磨的鐵皮工廠，前方辦公室的窗戶已經竄出火苗，立刻出水灌救，火勢約在0點51分控制，1點2分撲滅火勢並進行殘火處理，因消防人員及時抵達灌救，火勢主要燃燒辦公室附近，未擴大延燒，也沒有人員傷亡。

據了解，當時工廠內有負責人夫妻和2名小孩住在裡面，忽然聽到前方辦公室傳出聲響，察看後才發現辦公室起火，4個人趕緊從工廠後方另一個出口逃生並報案，詳細起火原因今天將由火調人員鑑識後釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法