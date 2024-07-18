侵權2億！中國進口仿冒A貨 謊稱二手精品1折便宜賣

仿冒皮包內有接近原廠樣式的鋼印。（警方提供）

2024/07/18 09:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊今天（18日）公布刑事局偵破近年最大宗仿冒精品案，查扣5000件仿冒精品，這些俗稱「A檔貨」仿冒品幾可亂真，王姓男子等3人涉嫌從中國進口，仿冒愛馬仕、LV、香奈兒與勞力士手錶等精品，再謊稱是二手精品，以市價1折起販售，估計侵權市值達2億元，全案將依違反商標法等罪名法辦。

刑事警察局於台中市發現，有商家聲稱販售二手精品，實際卻販售疑似仿冒商品，遂成立專案小組偵查，經採證後，委請商標權利人辨識確認為仿冒商品，鎖定2間販售店家。

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刑事局智慧財產權偵查大隊指出，經長期蒐證及跟監埋伏後，確認進貨與倉儲場所，發現王男等3人，長期從中國進口仿冒商品，且分別開設精品店於台中市區內，以市價1折起販售這些仿冒品，共有皮包、髮飾、首飾、服飾、鞋類、墨鏡與手表等，包含知名的愛馬仕、LV、香奈兒與勞力士手錶，舉例而言，某品牌皮包市價30萬元，王男等人宣稱是二手貨，以一折3萬元起銷售。

警方於今年4月陸續搜索，發現店裡擺放商品幾乎皆為仿冒商品，共計傳喚王男等3人，扣案仿冒精品近5000件，請商標權人（愛馬仕）辨識扣案物，確認是仿冒品，但許多仿冒品的防偽技術，與原廠相當接近，一般人很難辨別真仿品，需使用原廠的儀器才得以正確辨識，警方全案經估算侵權市值逾2億元，警方還強調，這是近年來偵破扣案件數與侵權市值最大宗的仿冒精品案件。

警方搜索時，見店內擺滿仿冒品。（警方提供）

警方搜索時，見店內擺滿仿冒品。（警方提供）

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