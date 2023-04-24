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    2少女開毒趴魂斷摩鐵 工人見死不救、未交代毒品來源恐聲押

    警方發現洪男於事發後逃到桃園，又找了另1名21歲的傳播妹一起開毒趴。（記者鄭景議翻攝）

    警方發現洪男於事發後逃到桃園，又找了另1名21歲的傳播妹一起開毒趴。（記者鄭景議翻攝）

    2023/04/24 13:19

    〔記者錢利忠／台北報導〕30歲洪姓男子約16歲、17歲的2名少女去新北市新店某摩鐵開毒趴，卻放任2女用藥過量，造成2女暴斃枉死，見死不救的洪男還將2女遺體堆疊在樓梯間，隨即逃逸，事後竟又轉往桃園，找來1名傳播妹開毒趴；新北警方今依轉讓禁藥致死等罪將洪移送台北地檢署，由於毒品來源還未明，檢方訊後不排除將他聲押。

    檢警調查，洪男是工人，曾因過失傷害罪被法辦，但沒有毒品前科；他偵訊時透露，與2女在網路上結識大約1星期，3人相約到摩鐵開毒趴，毒品是2女自己準備的，2女使用毒品後躺在床上一動也不動，他才發現2女已失去生命徵象，怕因此惹禍上身，便將2女拖到樓梯旁。

    檢警勘查監視器畫面，查出洪男離開案發摩鐵後，竟又轉往桃園某摩鐵，並找來1名21歲的傳播妹一起開毒趴，檢警逮獲洪男時，在摩鐵房內查獲9包毒咖啡包及些許的K他命粉末。

    洪男供稱，他逃離現場後想到，2女是自己吸毒過量致死，應該與他無關，他才轉往桃園的摩鐵，打電話叫1名傳播妹前來陪他，繼續開毒趴。

    警方勘查3人入住的房間，在其中1女的皮包內，發現1包未開過的毒咖啡包，房內垃圾桶內還有6包使用過、成份不明的毒咖啡包，桌上也有殘留K他命白色粉末；由於2女並沒有明顯外傷，研判是開毒趴施用毒品過量致死。

    近年來混用新興毒品PMMA（副甲氧基甲基安非他命）等成分的毒咖啡包，頻傳致死案例；法醫研究所指出，PMMA與搖頭丸均有類似的迷幻效果，PMMA因成本低且製程快，常被拿來當作搖頭丸的替代品，但PMMA毒性作用較慢，若摻入咖啡包內施用，容易飲用過量，濫用超過50毫克，致死率將近百分之百，不可不慎。

    相較於一般毒品，摻雜新興毒品的毒咖啡包，因要價較低而遭濫用，常出現於夜店、摩鐵包廂、KTV等聚會場所，又被稱為「俱樂部用藥」或「娛樂性用藥」；因濫用毒咖啡包致死的場所，則以摩鐵及旅館最多，死者體內常驗出混用4至5種的毒品。

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