新北摩鐵少女雙屍命案 高大成：若無外傷遭下毒可能性高

高大成認為，2名少女同時意外死亡機率很低。（擷自高大成臉書）

2023/04/23 17:40

〔記者許國楨／台中報導〕新北市一間汽車旅館今天（23日）驚傳少女雙屍命案，警方正追查一名可能涉案的洪姓男子，而針對該起命案，知名法醫高大成表示，最重要的是先確認死亡時間，若在洪男離開前死亡，洪男就可能涉案，而2名死者相當年輕，不可能同時意外死亡，若無外傷，遭人下毒的可能性相對提高。

新北市新店區一間汽車旅館今天驚傳命案，2名分別16、17歲的未成年女子，被發現用床單包裹，呈上下交疊狀陳屍樓梯間，警方初步檢視沒有明顯外傷，現場未留遺書，但有發現毒品咖啡包殘渣，也查出今晨是由一名30歲洪姓男子開車搭載2女入住，目前正追查洪男到案說明。

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對此法醫高大成表示，這起雙屍命案最重要的是要先確認死亡時間，利用肛溫、屍斑或屍僵程度，就會知道死亡時間，如果死亡時間是在該名男子離開摩鐵之前，他就有可能涉案，接著是確認死亡原因，例如藥物中毒、毒物中毒或安眠藥物的問題。

高強調，不可能2人在同一個時間點死亡，由於2女相當年輕，不是自殺的話，意外死亡的機率很低，如果沒有外傷，就有可能是氰酸鉀、農藥、砒霜等毒藥物或安眠藥，例如農藥致死，瞳孔就會放小；至於警方目前不排除死因與用藥過量有關，有開毒趴、吸毒過量致死的可能，詳細死因還有待釐清。

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