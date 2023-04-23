扯！新店摩鐵雙屍命案主嫌 逃到桃園汽旅又叫傳播妹開毒趴

警方發現洪男在逃到桃園後，又找了另一名年僅21歲的傳播妹一起住，且2人共同施用毒品，在桃園的汽旅中，另外查獲9包毒咖啡包及些許K他命 。（記者鄭景議翻攝；本報合成）

2023/04/23 21:42

〔記者鄭景議／新北報導〕30歲的洪姓男子，今日清晨5時許開車帶著2名分別為16歲、17歲的未成年少女，前往新北市新店區寶橋路上一間汽車旅館開毒趴，卻在過程中疑似引發用藥過量致死意外，2名少女暴斃，洪男將兩女堆疊在旅館樓梯間後逃逸，警方下午在桃園的汽車旅館逮捕洪男，竟發現洪男還叫了一名傳播妹繼續開毒趴，荒唐行徑員警都傻眼。

警方經過監視器調閱以車追人，發現洪男在離開寶橋路汽車旅館後，直奔桃園另一間汽旅住宿，於下午3時許前往桃園逮捕洪男；離譜的是，警方發現他在逃到桃園後，又找了另一名年僅21歲的傳播妹一起住，且兩人共同施用毒品，在桃園的汽旅中，另外查獲9包毒咖啡包及些許K他命。

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據了解，洪男是一名工人，有過失傷害前科卻沒有毒品前科，初步向警方坦承，他與兩名少女是在網路上認識，約認識僅一個禮拜，3人相約出來開毒趴，兩名少女施用毒品後，就躺在床上一動也不動，他起初未發覺異樣，呼喚2名少女多次都未獲回應後，才發現2人已經失去生命跡象，怕留在房間被發現會找上他，竟異想天開將2女移到一旁樓梯間。

移置遺體後，他逃離現場，卻想2女是吸食毒品致死，他認為不是他的責任，就又放下心來，乾脆前往桃園汽旅後，打電話叫了一名傳播妹前來繼續吸毒開毒趴，種種荒唐行徑令承辦員警搖頭。

警方表示，案情仍有不少疑點釐清，包括就算是用藥過量，2女為何會同時殞命，還有詳細毒品來源、案發經過等，因夜間停止偵訊，警方將在隔日繼續展開調查，釐清其中細節。

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警方發現洪男在逃到桃園後，又找了另一名年僅21歲的傳播妹一起住，且2人共同施用毒品，在桃園的汽旅中，另外查獲9包毒咖啡包及些許K他命 。（記者鄭景議翻攝）

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