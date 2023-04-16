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    高雄警搗破男女混雜毒趴 超過3分之2是失聯移工

    警方搗破外籍移工聚集的毒趴。（圖由民眾提供）

    警方搗破外籍移工聚集的毒趴。（圖由民眾提供）

    2023/04/16 13:40

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武分局15日深夜搗破潛藏鳳仁路小吃部毒趴，內有24名男女移工聚集，其中有17名失聯移工，並於其中2間包廂內查獲K他命及FM2（一粒眠）等毒品，全案依入出國及移民法、違反毒品危害防制條例移送偵辦。

    仁武分局接獲情資，仁武區鳳仁路上某間越南小吃部內有外籍移工施用毒品，分局長張泰賓15日凌晨1時率警力執行擴大臨檢勤務。

    由於外籍移工常以不要命的方式逃避警方查緝，為落實勤務人員安全，先於側門周遭埋伏，採前後包夾方式，立即進入小吃部內，發現2間包廂共計有24名外籍移工。經現場員警逐一清查身分，分別在包廂內查獲三級毒品K他命計3.93公克、FM2（一粒眠）計1.52公克。

    當警方進入包廂時，移工還在開心歡唱並吸食毒品，渾然不知發生何事，員警眼尖發現一包疑似毒品白色粉末，經檢驗呈現三級毒品陽性反應。再發現包廂內越籍男移工5人藏有三級毒品FM2、愷他命混和包及K盤，而另一間包廂內越籍移工19人（14男5女）也查獲有K他命及殘渣袋。

    警方將現場18男6女帶返分局查證，全案詢後依違反毒品防制條例函請裁罰；另由移民署專勤隊協助確認17名失聯移工（15男2女）身分，依入出國及移民法解送移民署專勤隊處置。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲毒品。（圖由民眾提供）

    警方查獲毒品。（圖由民眾提供）

    警方將參與毒趴移工全部帶回偵訊。（圖由民眾提供）

    警方將參與毒趴移工全部帶回偵訊。（圖由民眾提供）

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