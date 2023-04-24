新北摩鐵少女雙屍案 男嫌供稱LINE群認識10天、相約開毒趴

警方昨下午3時前往桃園，在旅館房間內壓制洪男並逮捕，一旁傳播妹完全不知道發生何事，嚇得花容失色蹲在地上動都不敢動。 （記者鄭景議翻攝）

2023/04/24 13:11

〔記者鄭景議／台北報導〕新店摩鐵雙屍命案主嫌洪男昨日落網，經過一天訊問，洪男向警方供稱自己在LINE的一個群組認識兩少女，認識到私下與兩少女搭訕私聊僅約10天，就相約出來開毒趴，警方訊後今早依殺人、遺棄屍體、毒品等罪將洪男送辦。

警方調查，30歲洪姓男子昨日清晨5時許開車帶著兩名分別為16歲、17歲少女，前往新北市新店區一間汽車旅館開毒趴，卻在過程中疑似用藥過量，兩名少女暴斃殞命，洪男將兩少女遺體移至旅館樓梯間後逃逸。

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洪男在逃出旅館後，覺得兩女是吸食毒品致死，不是他的責任，就放下心來，乾脆前往桃園的汽旅，又打電話叫了一名傳播妹前來繼續吸毒開毒趴，警方昨下午3時前往桃園，在旅館房間內壓制洪男並逮捕，一旁傳播妹完全不知道發生何事，嚇得花容失色蹲在地上動都不敢動。

洪男向警方供稱，自己是在一個約數百人的大型LINE群認識兩少女，LINE群並沒有特殊目的，就是天南地北聊，內容有博弈，也有生活大小事分享，不少人都在裡面聊天，他在群裡與兩少女攀談後，私下加兩少女好友搭訕，認識僅約10天但相談甚歡，於是私下相約開毒趴。

洪男表示，3人吸食毒品又放音樂，都嗨得忘我，並沒有注意彼此狀況，等他發現時，兩少女都已經沒有回應；兩少女同時暴斃並不尋常，過程洪男是否未吐實，兩少女有無被外力介入，將待檢警對屍體詳細解剖鑑定後釐清。

據了解，洪男過去沒有毒品前科，對此次毒品來源交代不清，是否也是從該群組認識藥頭或是另有來源，是警方日後溯源查緝重點。

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洪男向警方供稱，自己是在一個約數百人的大型LINE群認識兩少女。 （記者鄭景議翻攝）

警方訊後依殺人、遺棄屍體、毒品等罪將洪男送辦。 （記者鄭景議翻攝）

警方查扣洪男身上毒品及手機。（記者鄭景議翻攝）

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