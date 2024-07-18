這人怪怪的！男與詐團面交50萬元 路人「助攻」報警逮車手

車手出面取款時，警方一擁而上將他逮獲。（圖由警方提供）

2024/07/18 09:40

〔記者湯世名／彰化報導〕詐騙集團利用臉書刊登假投資廣告，誘騙1名男子加LINE下載APP操作股票買賣，並已面交5萬元，還聯繫男子再次面交50萬元，16日51歲車手出面在彰化縣線西鄉超商取款時，路人發覺「這人怪怪的」向警方報案，待2人交易時一擁而上，男子始驚覺受騙，警方並從車手身上起出收據、合約書及海洛因等贓物，擴大偵辦中。

和美警分局線西分駐所16日接獲民眾報案指出，他在線西鄉沿海路一家超商前發現有1名中年男子走來走去，神色慌張，「看起來怪怪的」，懷疑是詐騙集團車手，希望警方來看一下。

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警方據報後派員趕往現場埋伏，果然發現被害人現身將大筆現金交給該名中年男子，研判中年男子的確就是詐騙集團車手，立即一擁而上表明身分，從中年男子包包內起出現金50萬元、收據、合約書、工作手機及海洛因等相關證物，被害人始驚覺受騙。

被害人向警方表示，他是在臉書上看到股票投資廣告，加LINE並下載APP操作股票買賣，第1次投入5萬元，對方後來表示他「賺了2萬元」，讓他以為真有投資獲利，穩賺不賠；對方第2次與他聯繫表示需再加碼50萬元可以賺更多，他也深信不疑，沒想到竟然是詐騙。

警方指出，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手段，先「微量出金」來取信被害人，繼而再騙取更高的金額。全案詢後將車手依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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警方趁被害人與車手交易時一擁而上逮人，起出被害人的50萬元現金、收據、合約書及海洛因等贓物。（圖由警方提供）

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