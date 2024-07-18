男子偷拍女店員裙底風光 判沒收iPhone

嘉義地方法院。（資料照）

2024/07/18 09:36

〔記者王善嬿／嘉義報導〕王姓男子被控去年8月接連2天假借到嘉義縣一間菸酒行欲消費，趁穿短裙女店員拿貨架上商品之際，持iPhone拍攝女店員裙底風光，還伺機碰其大腿及臀部，女子調閱店內錄影監視器報警處理，王男被依犯妨害秘密、性騷擾防治法等罪嫌起訴，嘉義地方法院一審判決應執行5個月有期徒刑、可易科罰金，未扣案之iPhone 12 Pro Max沒收，可上訴。

判決書指出，王男去年8月24日晚間到該間菸酒行，趁女店員轉身背對他拿貨，持手機由下而上拍店員的裙底風光，還碰觸女店員的大腿、觸摸臀部；王男食髓知味，8月25日晚間又到該菸酒行趁女店員站在椅子上拿商品、未注意之際，拿手機再度從裙底下竊錄其身體隱私部位影像，女店員調閱錄影監視器，報警控告王男。

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判決書指出，王男雖坦承犯行，並與女店員達成和解，但沒有依照和解條件賠付女店員，衡量其教育程度、家庭經濟，認為王男犯竊錄他人身體隱私部位罪2罪，應執行5月有期徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。

判決書指出，未扣案iPhone無證據可證明已滅失，王男雖稱已經刪除偷拍照片，但照片電子訊號可輕易傳播、存檔於電子產品上，刪除後有方法可還原，依法及保護被害人立場，宣告沒收。

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