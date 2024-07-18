為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男子偷拍女店員裙底風光 判沒收iPhone

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/07/18 09:36

〔記者王善嬿／嘉義報導〕王姓男子被控去年8月接連2天假借到嘉義縣一間菸酒行欲消費，趁穿短裙女店員拿貨架上商品之際，持iPhone拍攝女店員裙底風光，還伺機碰其大腿及臀部，女子調閱店內錄影監視器報警處理，王男被依犯妨害秘密、性騷擾防治法等罪嫌起訴，嘉義地方法院一審判決應執行5個月有期徒刑、可易科罰金，未扣案之iPhone 12 Pro Max沒收，可上訴。

判決書指出，王男去年8月24日晚間到該間菸酒行，趁女店員轉身背對他拿貨，持手機由下而上拍店員的裙底風光，還碰觸女店員的大腿、觸摸臀部；王男食髓知味，8月25日晚間又到該菸酒行趁女店員站在椅子上拿商品、未注意之際，拿手機再度從裙底下竊錄其身體隱私部位影像，女店員調閱錄影監視器，報警控告王男。

判決書指出，王男雖坦承犯行，並與女店員達成和解，但沒有依照和解條件賠付女店員，衡量其教育程度、家庭經濟，認為王男犯竊錄他人身體隱私部位罪2罪，應執行5月有期徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。

判決書指出，未扣案iPhone無證據可證明已滅失，王男雖稱已經刪除偷拍照片，但照片電子訊號可輕易傳播、存檔於電子產品上，刪除後有方法可還原，依法及保護被害人立場，宣告沒收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男演員二度爆性騷！林雨宣收前輩「遠離對方」警告 曝2惡狼行為
2024/07/15 13:40

男演員二度爆性騷！林雨宣收前輩「遠離對方」警告 曝2惡狼行為
江坤俊丟主持棒！《健康2.0》傳下周開錄 原搭檔動向曝光
2024/07/10 16:12

江坤俊丟主持棒！《健康2.0》傳下周開錄 原搭檔動向曝光

冠傑深耕高大特區 輕豪宅高CP值吸睛
江坤俊深陷醜聞！苦苓揭穿「愛家好男人形象」吐殘酷真相
2024/07/10 12:22

江坤俊深陷醜聞！苦苓揭穿「愛家好男人形象」吐殘酷真相
護理師疑為江坤俊離婚 她斷言不會修成正果
2024/07/11 12:51

護理師疑為江坤俊離婚 她斷言不會修成正果
蕭淑慎嫩尪遭控「把經紀公司當後宮」 委請律師出手反擊
2024/07/16 16:05

蕭淑慎嫩尪遭控「把經紀公司當後宮」 委請律師出手反擊
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播