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    內湖製作人槍擊案槍手傳由澎湖潛逃出境 警偵訊涉偷渡船長

    台北市刑大跨海抵澎，將涉嫌協助偷渡的顏姓船長逮捕到案。（台北市刑大提供）

    台北市刑大跨海抵澎，將涉嫌協助偷渡的顏姓船長逮捕到案。（台北市刑大提供）

    2023/04/30 16:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖再度傳出淪為偷渡天堂！涉嫌台北市內湖電視節目製作人槍擊案的槍手，傳出由澎湖搭船偷渡出境，北市刑大跨海抵澎，帶回涉嫌協助偷渡的澎湖籍顏姓船長偵訊，釐清槍手逃亡的路線及目的地，並尋求引渡法案將槍手引渡回國。

    根據北市刑警大隊追查槍手逃亡路線，槍手作案後沿著堤外走到汐止，搭計程車到三重，換乘客運到高雄，並從高雄坐台華輪到澎湖，再由澎湖搭船偷渡出境，沿途都掌握到監視器畫面。北市刑大抵澎，約談及拘提3名涉嫌人，其中一人是在三總澎湖分院住院的男子。

    警方掌握到槍手由西嶼赤馬顏姓船長搭載出海，由於槍手隨身攜帶一把槍和35發子彈，被列入極度危險人物，警方將顏姓船長逮捕到案，釐清槍手逃亡路線及國家。根據了解，40多歲的顏姓船長因沉溺賭博，外傳欠債上千萬元以上，因此才會鋌而走險，接應槍手逃亡，警方也將釐清中間接應嫌疑人及相關涉案證據。

    由於澎湖位於台灣海峽交通要衢，加上海岸線綿長，常成為走私犯罪或偷渡的天堂，以往曾有不少重大經濟犯及槍擊要犯，藉由澎湖海路往鄰近國家逃匿躲藏，但近年來因安檢及海巡查緝，加上現代科技的輔助較少聽聞，卻還是傳出有漏網之魚，大剌剌坐船或搭機抵澎，再由中間人轉介搭乘漁船離境。

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