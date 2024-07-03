立院擴權釋憲7/10開審！4聲請人共享發言半小時 極可能直播

憲法法庭定7月10日就立院擴權案召開準備程序庭，聽取4大聲請人及指定機關立法院各自陳述對暫時處分的意見。憲法法庭示意圖。（資料照）

2024/07/03 19:11

〔記者張文川／台北報導〕立法院三讀通過國會擴權法案，總統賴清德、行政院、監察院、民進黨立院黨團51位立委，皆認為有違憲爭議，聲請釋憲和暫時處分，憲法法庭定7月10日召開準備程序庭，聽取4大聲請人及指定機關立法院各自陳述對暫時處分的意見，開庭預定程序今日出爐，4大聲請人將共享30分鐘陳述意見，平均各講7分半鐘，而對造的立法院則獨享30分鐘發言權，之後再進行60分鐘的「大法官詢問與補充陳述」時間。

至於民眾最關心的開庭時是否會網路直播，憲法法庭表示，將另行公告公開播送及旁聽事宜。據了解，由於事關重大公益，深受國人矚目，直播可能性極高。

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憲法法庭昨（2）日公布將於10日開庭進行準備程序時，聲請人僅有總統、行政院、立院民進黨團51人，本週一（1日）才提出釋憲聲請的監察院當時尚未完成併案，經憲法法庭審酌後，今天也確定一併審理監院的暫時處分聲請，表定的聲請人增加為4位，4大聲請人屆時將一併陳述意見。

憲法法庭定於10日下午2時於憲法法庭（司法大廈4樓）開庭，針對暫時處分的必要性及其範圍，聽取4位聲請人及立法院陳述意見，預定下午2點起，先由書記官朗讀案由、審判長宣示注意事項，為時5分鐘；聲請人陳述意見，共30分鐘；指定相關機關（即立法院）陳述意見30分鐘；大法官詢問與補充陳述60分鐘，預計下午4時5分結束庭訊。司法實務界一般咸認，時間難以控制得如此精準，5時結束已屬樂觀。

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