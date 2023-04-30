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    內湖槍擊案槍手潛逃出境 台北市警局長放話：一定查緝到案

    槍手犯案後行蹤出現在澎湖馬公街道上。（記者王冠仁翻攝）

    槍手犯案後行蹤出現在澎湖馬公街道上。（記者王冠仁翻攝）

    2023/04/30 10:46

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    內湖節目製作人遭開15槍警逮11共犯

    〔記者王冠仁／台北報導〕王姓節目製作人10日在台北市內湖區遭槍手當街連開15槍，警方布線追查，近2日陸續逮捕11名共犯，但研判槍手已經潛逃出境。台北市警察局長張榮興今天（30日）早上召開記者會強調，不管歹徒逃到何處，警方一定能將人揪出來，台北市警局與刑事局合作，一定會將槍手查緝到案。

    張榮興表示，此次槍擊案發生後，市長蔣萬安認為台北市發生這種槍擊案是對公權力的挑戰，希望在最速的時間內偵破，市警局與刑事局組成專案小組追查，發現此槍擊案經過縝密規劃，槍手犯案後立刻搭車逃到南部，再搭船到澎湖後偷渡出境。

    為了釐清槍手犯案前後的所有共犯，警方逐一追查出犯案前幫忙藏匿的共犯，以及犯案後協助偷渡的共犯，昨天、前天警方兵分多路總共逮到11名共犯，將依槍砲、殺人未遂罪嫌送辦。

    張榮興強調，只要在台北市發生暴力、槍砲等此類犯罪，警方一定將犯嫌繩之以法。警方有能力也有決心，不管歹徒逃到何處，警方一定能將歹徒揪出來。

    張榮興也說，雖然槍手目前偷渡出境，且可能逃往東南亞地區的國家，但北市警會與刑事局合作，一定會將槍手查緝到案。

    專案小組指出，槍手犯案後隨即偷渡出境，但警方透過科技偵查、整合情資，在28日動員近百名警力，兵分多路至新莊、三重、土城、澎湖馬公等處搜索，查獲林、許、李、劉、陳姓等11名涉案犯嫌到案，查扣子彈35顆、擦槍工具等證物。

    警方說，此案槍手沒有黑幫身分，但不排除有黑幫人在幕後教唆的可能，警方會進一步清查。

    警方逮捕槍手共犯時也另外查扣擦槍工具與子彈。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕槍手共犯時也另外查扣擦槍工具與子彈。（記者王冠仁翻攝）

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