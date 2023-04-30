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    內湖製作人槍擊案 男子涉藏匿槍手聲押獲請回 檢研議抗告

    犯下槍擊案的槍手已逃往澎湖，警方研判已潛逃出境。（資料照）

    犯下槍擊案的槍手已逃往澎湖，警方研判已潛逃出境。（資料照）

    2023/04/30 16:42

    〔記者王定傳／台北報導〕王姓節目製作人本月10日在台北市內湖區遭人當街開15槍，警方20多天來持續偵辦，前日兵分多路持搜索票拘票逮捕11名共犯，今日移送士林地檢署複訊，檢方訊後向法院聲押禁見涉嫌安排槍手搭船離境的陳姓男子，另有5人交保、5人請回，士林地院則將陳嫌請回，士林地檢署獲知後將研析是否提出抗告。

    警方表示，本月28日在士林地檢署指揮偵辦下，由內湖分局與刑警大隊持搜索票、拘票同步進行查緝，至新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市等處所，共計查緝11名涉案犯嫌到案，也查扣查扣子彈35顆、擦槍工具等證物，全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌，訊後移送士林地檢署偵辦。

    據了解，這11人中有人負責協助槍手居住處所清理善後、提供犯案前住所、提供餐點物資、安排搭船等。

    檢方複訊後向法院聲押禁見陳嫌，其餘5嫌諭令1萬元至5萬元不等金額交保，剩餘5嫌請回；對此檢方表示將研析是否提出抗告。

    士林地院則表示，陳男涉藏匿人犯及違反入出國移民法等罪嫌，與已到案共犯所述大致相符，並有相關卷證資料可憑，難認有串、滅證之虞，且檢方未具體指明，陳男究竟與何位共犯有勾串跡象或可能，認本件尚無羈押原因，予以請回。

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