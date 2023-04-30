為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    內湖槍擊案逮11共犯槍手潛逃 蔣萬安：要求警局帶回槍手、主嫌

    台北市長蔣萬安今天表示，已要求警察局將槍手、幕後教唆主嫌帶回，北市對於暴力絕對零容忍。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安今天表示，已要求警察局將槍手、幕後教唆主嫌帶回，北市對於暴力絕對零容忍。（記者廖振輝攝）

    2023/04/30 11:20

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市內湖區本月傳出槍擊案，一位王姓節目製作人遭當街開15槍，警方日前兵分多路持搜索票拘票逮捕11名共犯，並查出槍手逃往澎湖，已潛逃出境。台北市長蔣萬安今天表示，案件仍未結束，已要求警察局將槍手、幕後教唆主嫌帶回，北市對於暴力絕對零容忍。

    蔣萬安今天上午與台北市議員李柏毅、鍾沛君合體，在木新市場發放康乃馨給台北市的媽媽們。蔣表示，今天看到大家在市場買菜，現場人聲鼎沸，但一切都必須以市民的安全、安心為基礎，他身為市長，對治安問題絕不輕忽，必須強烈打擊犯罪、嚴懲暴力不法。蔣強調內湖槍擊案第一時間就聯繫警察局長限期破案，警方已查獲涉案11人，並召開記者會對外說明，他一再強調北市府對犯罪零容忍堅定態度。

    蔣萬安也說，案件仍未結束，要求警察局將槍手、幕後教唆主嫌查明帶回，給市民朋友交代。蔣也請警察局定期回報偵辦進度，並提出具體有效的積極作為掃蕩黑幫、壓制不法囂張氣焰，北市4月25日起執行淨城專案，查獲超過百名通緝犯，針對槍枝、毒品治安重點，警方要提出具體查緝成效。蔣宣誓，北市對於暴力絕對零容忍、除惡務盡，對於任何查緝行動都要深入持續，犯罪組織沒有在台北市橫行的空間。

    行政院研擬擴編警政署保二總隊，予以基礎軍事訓練進行調派，蔣萬安昨批評反對「警察軍事化」，行政院長陳建仁則強調切勿以訛傳訛。蔣萬安今天表示，他就是反映地方民意、基層憂心讓中央知道，中央政府推出任何政策也必須有全面通盤考量、清楚說明，對於警察工作重點、承擔風險不能馬虎倉促。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    內湖節目製作人遭開15槍警逮11共犯 槍手已潛逃出境
    2023/04/30 11:19

    內湖節目製作人遭開15槍警逮11共犯 槍手已潛逃出境
    內湖槍擊案槍手潛逃出境 台北市警局長放話：一定查緝到案
    2023/04/30 10:46

    內湖槍擊案槍手潛逃出境 台北市警局長放話：一定查緝到案

    遠東集團「遠揚之森」 板橋上質名宅
    保二總隊擬軍事訓練 蔣萬安反對：警察任務是打擊犯罪維護治安
    2023/04/29 12:12

    保二總隊擬軍事訓練 蔣萬安反對：警察任務是打擊犯罪維護治安
    保警軍事訓練成第二陸軍？林右昌斥以訛傳訛：保護關鍵基礎設施
    2023/04/29 11:51

    保警軍事訓練成第二陸軍？林右昌斥以訛傳訛：保護關鍵基礎設施
    節目製作人遭開15槍 槍手機車棄彩虹河濱公園旁
    2023/04/17 14:53

    節目製作人遭開15槍 槍手機車棄彩虹河濱公園旁
    內湖傳15槍掃射槍擊案 蔣萬安怒：絕不容忍
    2023/04/11 13:18

    內湖傳15槍掃射槍擊案 蔣萬安怒：絕不容忍
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播