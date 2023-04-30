內湖槍擊案逮11共犯槍手潛逃 蔣萬安：要求警局帶回槍手、主嫌

台北市長蔣萬安今天表示，已要求警察局將槍手、幕後教唆主嫌帶回，北市對於暴力絕對零容忍。（記者廖振輝攝）

2023/04/30 11:20

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市內湖區本月傳出槍擊案，一位王姓節目製作人遭當街開15槍，警方日前兵分多路持搜索票拘票逮捕11名共犯，並查出槍手逃往澎湖，已潛逃出境。台北市長蔣萬安今天表示，案件仍未結束，已要求警察局將槍手、幕後教唆主嫌帶回，北市對於暴力絕對零容忍。

蔣萬安今天上午與台北市議員李柏毅、鍾沛君合體，在木新市場發放康乃馨給台北市的媽媽們。蔣表示，今天看到大家在市場買菜，現場人聲鼎沸，但一切都必須以市民的安全、安心為基礎，他身為市長，對治安問題絕不輕忽，必須強烈打擊犯罪、嚴懲暴力不法。蔣強調內湖槍擊案第一時間就聯繫警察局長限期破案，警方已查獲涉案11人，並召開記者會對外說明，他一再強調北市府對犯罪零容忍堅定態度。

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蔣萬安也說，案件仍未結束，要求警察局將槍手、幕後教唆主嫌查明帶回，給市民朋友交代。蔣也請警察局定期回報偵辦進度，並提出具體有效的積極作為掃蕩黑幫、壓制不法囂張氣焰，北市4月25日起執行淨城專案，查獲超過百名通緝犯，針對槍枝、毒品治安重點，警方要提出具體查緝成效。蔣宣誓，北市對於暴力絕對零容忍、除惡務盡，對於任何查緝行動都要深入持續，犯罪組織沒有在台北市橫行的空間。

行政院研擬擴編警政署保二總隊，予以基礎軍事訓練進行調派，蔣萬安昨批評反對「警察軍事化」，行政院長陳建仁則強調切勿以訛傳訛。蔣萬安今天表示，他就是反映地方民意、基層憂心讓中央知道，中央政府推出任何政策也必須有全面通盤考量、清楚說明，對於警察工作重點、承擔風險不能馬虎倉促。

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