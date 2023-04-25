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    酒駕騎乘共享機車加重1/2 醉男吞13萬5000元罰鍰

    酒駕騎乘共享機車加重1/2，酒罵男吞13萬5000元罰鍰。（民眾提供）

    酒駕騎乘共享機車加重1/2，酒罵男吞13萬5000元罰鍰。（民眾提供）

    2023/04/25 00:03

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名洪姓男子（31歲）前夜和友人聚餐後，酒駕騎乘共享機車回家，因未戴安全帽被新興警方攔下盤查，因聞到酒味對他施以酒測，酒測值達0.79，依公共危險罪送辦，將面臨酒駕13萬5000元罰款，警方表示依租車費38元估算，洪男可搭騎共享機車3550次了，真是虧大了。

    新興分局今指出，洪男疑因安全帽髒，又自認離住處不遠，應該不會這麼倒楣遇警取締，結果還是遇上了，而竟然因為不想戴有點髒的安全帽才被抓，讓洪男相當後悔。

    洪男前日騎乘共享機車至前金區市中一路、五福三路口，停等紅燈時，因未戴安全帽被巡邏員警發現、盤查，警方詢問洪男為何不戴安全帽，他卻回答這頂安全帽因共用不衛生，員警聞到他的身上有酒味，依法對洪男施以酒測，結果超標。

    洪男表示，隻身前往鹽埕區酒吧與友人聚會喝酒，隔日大清晨車少，認為較不會遇到警察，便騎共享機車返回三民區住家，沒想到途中竟被員警抓包。

    洪男將面對法律制裁，除未戴安全帽500元罰鍰外，因租賃車酒駕需再加重二分之一，遭處以13萬5000元罰鍰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    酒駕騎乘共享機車加重1/2，酒罵男吞13萬5000元罰鍰。（民眾提供）

    酒駕騎乘共享機車加重1/2，酒罵男吞13萬5000元罰鍰。（民眾提供）

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