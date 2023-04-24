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    吃完薑母鴨騎車沒戴帽被攔 男酒測超標送辦

    劉男吃完薑母鴨，騎車上路未戴安全帽，警方攔查酒測值超標，將他依法送辦。（讀者提供）

    劉男吃完薑母鴨，騎車上路未戴安全帽，警方攔查酒測值超標，將他依法送辦。（讀者提供）

    2023/04/24 08:20

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名劉姓男子騎機車未戴安全帽，被警方攔下發現身上有酒味，劉男辯稱沒有喝酒，警一測0.45MG/L超標，原來是「料理新手」劉妻煮薑母鴨，倒了一整瓶米酒，警訊後將劉男依公共危險罪嫌送辦，並針對他騎車未戴安全帽開罰500元。

    鳳山警分局過埤派出所警員前天凌晨1時許，巡邏行經鳳山區頂庄路與高鳳一路口時，發現對向機車騎士停等紅燈沒戴安全帽，見警才急忙戴上戴安全帽。

    警方上前將他攔下盤查，發現劉姓男子（35歲）身上有酒味，他卻表示沒有喝酒，但酒精簡易感知器有反應，劉男稱當晚老婆買薑母鴨一起在家吃，由於老婆擔心放太久湯會走味，直接又加一整瓶米酒下去煮。

    警方對劉男實施酒測，赫見酒測值0.45MG/L超標，劉男無奈笑說，老婆是「料理新手，可能沒等酒精揮發就關火」，原來平常愛妻的他都親自下廚，這次換老婆新手嘗試。他吃完薑母鴨，騎車要去自助洗衣店拿衣服，想要再去買包香菸，不料卻被警方查獲酒駕，但也不責怪老婆，警訊後則將他依公共危險罪嫌移送法辦。

    此外，劉男騎車未戴安全帽，違反道路交通管理處罰條例第31條第6項規定，警方處500元罰鍰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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