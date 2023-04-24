林思宏酒駕 禾馨創辦人：同意當事人請辭所有行政管理職

禾馨創辦人蘇怡寧。（資料照）

2023/04/24 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕曾捲入造假武漢肺炎施打名冊案被起訴的知名婦產科禾馨醫療集團營運長林思宏，日前凌晨零時酒駕在麥帥二橋遭攔查，酒測值高達0.62毫克，被依公共危險罪起訴，對此禾馨創辦人蘇怡寧稍早在臉書PO文表示，禾馨醫療委員會也一致同意林思宏請辭所有行政管理職位，並會規劃長期的一連串反酒駕行動來作為回應。

蘇怡寧在臉書PO文表示，這兩天他的心情很糟，但從事醫生這職業，該工作時還是得工作，所以看診時必須專注在每個病人身上不可以有其他多餘的情緒，在員工活動的時候必須拿出陽光燦爛的笑臉，有一瞬間覺得自己很假面，甚至想說要放棄好了。

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沒想到今早被準備進手術房前的母親一句關心自己的話語，讓他突然發現身上有很多責任，不是說停就可以停的，醫師國家社會花了這麼多資源來培養你，應該擁有更多的正確判斷能力，酒駕是極其不良的社會示範，對於所屬員工的管理不周，禾馨責無旁貸，錯了就是錯了，逃避是可恥的。

蘇怡寧指出，禾馨會誠實面對、深切自省，也會提出解決方案，會牢牢記取這次的教訓並努力做更多對社會有貢獻的事來彌補，因此醫療委員會也一致同意當事人請辭所有行政管理職位外，禾馨也將會規劃長期的一連串反酒駕行動來作為回應。

蘇怡寧在文末坦言，只有正視我們的錯誤，並明確讓大家知道我們的決心，才有機會獲得大家諒解，哪裡跌倒我們就從哪裡爬起來，我們會挺起胸膛解決屬於自己該解決的問題。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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