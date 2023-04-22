為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑躲避酒測40歲女駕車直衝入海 送醫急救不治

    新北市金山區磺港漁港，今天下午發生一起轎車落海意外。（記者林嘉東翻攝）

    新北市金山區磺港漁港，今天下午發生一起轎車落海意外。（記者林嘉東翻攝）

    2023/04/22 16:17

    首次上稿：14:35
    更新時間：16:17（新增林女送醫不治）

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山區磺港漁港今天下午發生一起轎車落海意外，新北市消防局出動多輛人車馳援，到場發現落海車輛已沉入約4公尺深海底，消防員把受困車內的女駕駛拉出來時已無心跳呼吸，經送往醫院急救至下午3點不治。

    據了解，落海駕駛是41歲的林姓女子，她在下午1點半駕車行經金山區環金、中正路口時追撞前車，金山警分局交通分隊警員朱育萱獲報到場處理時，林女就躲到車上，並將車門反鎖，無視警方要求她下車接受酒測，隨後駕車加速駛離事故現場。

    朱員見狀通報警網實施攔截圍捕時，林女駕車於1點38分衝入磺港漁港；警方趕緊通報新北消防局第六救災救護大隊與海巡單位協助救援。

    新北消防隊獲報後出動大隊、中隊與共21名隊員馳援，當消防隊員趕抵時，落海轎車已沉入4公尺深海底，消防隊員穿戴潛水衣、背氣瓶等重裝備下海救人，下午2時許將受困車內的女駕駛救出。

    消防隊員指出，女駕駛獲救時已無心跳呼吸，消防隊員持續為她施以心肺復甦術，緊急將她送往台大金山分院急救後仍於下午3點不治。

    警方調查，朱員與支援警車追捕林女過程未發生事故，也無民眾與警員受傷，符合交通法規及相關警察值勤作業規定。

    至於林女是有否有酒駕，警方依規定蒐集整起林女肇事、與拒絕酒測的相關證據，報請檢察官相驗釐清中。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新北市金山區磺港漁港今天下午發生一起轎車落海意外，消防員把受困車內的女駕駛拉出來時已無心跳呼吸，送醫急救不治。（記者林嘉東翻攝）

    新北市金山區磺港漁港今天下午發生一起轎車落海意外，消防員把受困車內的女駕駛拉出來時已無心跳呼吸，送醫急救不治。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    禾馨醫療營運長林思宏 全身酒氣開車上路被逮
    2023/04/21 16:39

    禾馨醫療營運長林思宏 全身酒氣開車上路被逮
    口袋戰術+「小蜜蜂」！中警1小時逮3酒駕 阿伯到家也閃不掉
    2023/04/20 19:21

    口袋戰術+「小蜜蜂」！中警1小時逮3酒駕 阿伯到家也閃不掉

    通勤不怕塞車 寶山特區10分鐘進竹科
    酒駕遇警逃逸又拒測 男子挨罰18萬害女友機車被扣
    2023/04/20 18:21

    酒駕遇警逃逸又拒測 男子挨罰18萬害女友機車被扣
    高雄警備隊員警酒駕拒檢 記大過速退休
    2023/04/20 09:59

    高雄警備隊員警酒駕拒檢 記大過速退休
    辯口渴停車在車內喝 涉酒駕獲判無罪
    2016/11/24 18:56

    辯口渴停車在車內喝 涉酒駕獲判無罪
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播