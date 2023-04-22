疑躲避酒測40歲女駕車直衝入海 送醫急救不治

新北市金山區磺港漁港，今天下午發生一起轎車落海意外。（記者林嘉東翻攝）

2023/04/22 16:17

首次上稿：14:35

更新時間：16:17（新增林女送醫不治）

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山區磺港漁港今天下午發生一起轎車落海意外，新北市消防局出動多輛人車馳援，到場發現落海車輛已沉入約4公尺深海底，消防員把受困車內的女駕駛拉出來時已無心跳呼吸，經送往醫院急救至下午3點不治。

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據了解，落海駕駛是41歲的林姓女子，她在下午1點半駕車行經金山區環金、中正路口時追撞前車，金山警分局交通分隊警員朱育萱獲報到場處理時，林女就躲到車上，並將車門反鎖，無視警方要求她下車接受酒測，隨後駕車加速駛離事故現場。

朱員見狀通報警網實施攔截圍捕時，林女駕車於1點38分衝入磺港漁港；警方趕緊通報新北消防局第六救災救護大隊與海巡單位協助救援。

新北消防隊獲報後出動大隊、中隊與共21名隊員馳援，當消防隊員趕抵時，落海轎車已沉入4公尺深海底，消防隊員穿戴潛水衣、背氣瓶等重裝備下海救人，下午2時許將受困車內的女駕駛救出。

消防隊員指出，女駕駛獲救時已無心跳呼吸，消防隊員持續為她施以心肺復甦術，緊急將她送往台大金山分院急救後仍於下午3點不治。

警方調查，朱員與支援警車追捕林女過程未發生事故，也無民眾與警員受傷，符合交通法規及相關警察值勤作業規定。

至於林女是有否有酒駕，警方依規定蒐集整起林女肇事、與拒絕酒測的相關證據，報請檢察官相驗釐清中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新北市金山區磺港漁港今天下午發生一起轎車落海意外，消防員把受困車內的女駕駛拉出來時已無心跳呼吸，送醫急救不治。（記者林嘉東翻攝）

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