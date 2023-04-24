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    首頁　>　社會

    嫌鄰居天天家暴很吵 遭網砲轟「報警很難嗎？」

    網友抱怨住家暴鄰居隔壁很「衰」，遭到眾多網友撻伐。（資料照；本報合成）

    網友抱怨住家暴鄰居隔壁很「衰」，遭到眾多網友撻伐。（資料照；本報合成）

    2023/04/24 18:19

    〔即時新聞／綜合報導〕當鄰居有家暴情形，你會怎麼做呢？有網友指稱，住她隔壁的鄰居經常發生家暴，她可聽到女兒遭到媽媽鞭打，還有淒厲的哭聲，讓她不堪其擾，便抱怨自己很「衰」住在這種家庭隔壁。貼文一出，反遭眾多網友指責。

    原PO在「Dcard」發文，說她隔壁住了1對母女，從幾年前開始就會聽到鄰居傳出家暴的聲音，原PO表示，「那不是普通教訓小孩，是有鞭子抽打聲搭配小女生的慘叫。」就算向管理員反應也於事無補。

    原PO進一步稱，由於怕被記仇或被說多管閒事所以沒有報警，而原PO爸媽似乎也習慣了。原PO最後抱怨，都過這麼多年了，家暴仍每天照常上演，有時還在凌晨被尖叫聲嚇醒，讓她感嘆住在這1家隔壁很衰，還罵了髒話洩恨。

    貼文一出，網友紛紛指責原PO，「嫌吵就報警，不報警在那邊嫌自己衰又不懂得解決問題，上來po文根本討罵」、「你不覺得你很扯嗎，完全沒有同理心」、「你好可怕，報警幫忙很難嗎」、「你電話報警，鄰居也不會知道是誰報警的啊！」。

    面對眾多批評，原PO則回應，確實一開始是抱持不想管他人家務事的心態，再加上管理員關心後透露那只是「一般管教」不用太擔心，所以才覺得不用報警，但她在看過網友留言後也說，「下次再聽到家暴聲會直接報警，希望大家不用擔心。」

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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