分手超過50年還有效 「阿公的小老婆」拿到保護令

A男騷擾阿公的小老婆B婦，B婦認為A男是「前同居人的孫子」，但A男認為B婦是鄰居，法官考量B婦的付出，認定兩人有家屬關係，核發保護令。（情境照）

2023/04/06 06:01

〔記者王捷／台南報導〕A男半年來丟鞭炮嚇B婦、還用三字經、小老婆辱罵對方，原來B婦是A男外公的妾，後來B婦聲請保護令，但A男稱阿公過世54年，B婦也跟別人結婚了，B婦不是家屬所以沒家暴，但法官考量B婦的付出，認為她符合民法規定的家屬，適用家暴法，因此核發為期一年的保護令禁止A男騷擾B婦。

判決書沒有提到B婦幾歲，什麼時候成為妾，但是有提到她替A男的阿公生了兩個女兒，阿公1969年過世時，她經過正房的同意，把三合院一旁不堪居住的土角樓改建，隔年A男出生、她與別人結婚，仍與A男阿公的正房、親屬同住三合院內，還定期會去神明廳祭拜祖先。

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但是，A男從2022年5月開始，半年來有5次用放鞭炮、辱罵等行為騷擾B婦，B婦認為A男是「前同居人的孫子」，所以聲請保護令。

不過A男認為，民法規定的「家屬」，要有永久共同生活為目的，他拿手抄的戶籍謄本作證，B婦在阿公死後就「改嫁」創立新戶，雖然住址是在同一號，但建築物間沒互通，與B婦沒實際住在一起過，別說符合民法「永久共同生活目標的同住者」，B婦充其量只是鄰居。

A男主張，既然B婦不是家屬，也不是親屬，那就沒有家暴行為，主張駁回B婦的保護令聲請。

但是法官考量台灣的風俗，通常是關係極為親密的親屬才會共同居住在同個三合院中，B婦替A男的阿公生了兩個女兒、定時去祭祖，且她沒有「改嫁」而是招贅結婚，沒有搬離住所，符合民法家屬的規定，也是家暴法中規定的家庭成員，所以核發了一年的通常保護令，禁止A男再對B婦騷擾。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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