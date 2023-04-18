牧師被教會炒魷魚 妻子不爽被牽拖拿網球拍狠K

高姓牧師被同為牧師的妻子拿網球拍狠K。示意圖（記者黃佳琳攝）

2023/04/18 12:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高姓男子和妻子都是高雄某教會牧師，高男日前被教會解除神職，他認為是妻子害他丟工作，但妻子不爽被牽拖，竟在教會宿舍拿網球拍狠K高男，高男手部多處受傷報警提告，高妻雖辯稱是正當防衛，但法官不採信，依傷害罪判拘40日，得易科罰金。

判決指出，同在教會擔任牧師的高姓夫妻，去年2月因故被教會解除牧師職務後，他返回教會宿舍整理私人物品時，妻子上前關心，但高男認為，自己被炒魷魚都是妻子害的，因此不願跟妻子講話，但妻子仍執意要跟他聊，高男於是把妻子推出房間，但妻子不爽，直接抄起兩把放在門邊的網球拍，開始狠K高男。

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高男一手護頭、一手阻擋，結果手部被網球拍打到多處瘀傷，高不爽自己因為妻子而丟工作，又被妻子揍了一頓，於是向警方提告；高雄地院審理時，高妻辯稱，他和丈夫結婚30年來，曾被高男家暴過，當天她看高男衝過來，以為他又要揍人，才會拿網球拍自衛，不是故意傷人。

但法官調閱相關資料，發現高妻並沒有被家暴過的紀錄，且高男的傷勢集中在左手，如果高妻僅是單純自我防衛揮拍，不可能造成高男左手上有多處瘀傷，因此不採信高妻說詞，依傷害罪判拘40日，得易科罰金，可上訴。

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