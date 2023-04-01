外遇女遭小王暴力逼吹 負傷逃離直奔老公求救

小詩外遇小昌，未料對方竟是恐怖情人。（情境照）

2023/04/01 12:20

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名男子阿昌（化名）懷疑女友小詩（化名）跟別的男人嘿咻，2019年間把她鎖在家中，除了嗆殺其母與兒子、多次暴力毆打、強迫脫光衣服擦地，還持菜刀刀背劈頭，強迫口交。小詩不堪凌虐，趁著阿昌睡著後，飛也似地逃離該處，向老公求救。一審桃園地院依加重強制性交等罪判阿昌8年刑，二審高等法院日前維持原判。

小詩已婚，遇有一子，外遇與阿昌交往，兩人偶爾同居。2019年間，阿昌懷疑小詩跟別的男人嘿咻，約她來住處見面，未料小詩一進門，阿昌就鎖門並搶走她的手機、包包及機車鑰匙，逼問手機內容，恫稱「妳敢出去回家的話，我認識妳家」、「妳不准去報警，如果妳去報警我就會去找妳家人，我會殺了妳媽媽及妳兒子」等語。

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小詩心生畏懼，不敢離去，未料阿昌得寸進尺，朝她拳打腳踢、掐脖子、棉被摀住口鼻、菜刀刀背劈頭，還拿剪刀剪她的頭髮、強行脫掉衣褲丟馬桶，朝裸體的小詩潑酒水命其清理地板，甚至強壓她的頭逼口交兩次。

阿昌凌虐完躺在床上睡覺，小詩見狀立刻拿回機車鑰匙逃離該處，負傷跑去跟老公求救，經過追問，小詩吐實與阿昌有染，但遭到毆打性侵，兩人一同前往警局報案。警方獲報趕緊前往逮人，在阿昌住處扣得菜刀及剪刀，並找回小詩的包包跟手機。

一審桃園地院認定阿昌持凶器逼小詩口交，觸犯加重強制性交罪，判刑8年。阿昌不服，提起上訴。

二審高院指出，阿昌雖坦認部分犯行，惟對於案發經過仍多有隱瞞，難認有何悔悟、願對自身行為負責之意，考量阿昌行為時的年紀、智識程度、生活狀況、犯罪動機、目的、手段、情節、素行、小詩所受損害等一切情狀，合議庭認為一審量處有期徒刑8年，認事用法並無違誤，量刑亦屬妥適，應予維持，日前駁回其訴，可上訴。

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