高雄傳街頭砸車原來是男女口角 路人驚恐報案

高雄傳街頭砸車原來是男女口角，路人驚恐報案警主動通報家暴，被害女子花容失色，所幸沒有受傷。（圖由警方提供）

2023/03/27 13:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名張姓女子深夜將陳姓男友的轎車開走，陳男出門發現車子不見報警，員警調閱監視器畫面供指認，陳男發現是女友開走，聯絡女友將車開到派出所，結束烏龍報案，但2人疑在車內口角，陳男下車後情緒激動，拿身上背包砸自己的車，路人一度以為街頭鬥毆、砸車，警方獲報釐清是感情糾紛，張女不提告，警方依職權逕行通報家庭暴力事件。

鼓山分局表示，今天上午9點多獲報鼓山區雄峰路有人砸車，員警迅速派員到場時，發現人車已離去，經附近民眾提供車號，確認該輛黑色轎車，是稍早陳男誤認失竊的車輛，主動聯繫陳男（50歲）、張女（44歲）到所釐清。

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路人表示，當時看見一輛黑色轎車在雄峰路上，車內有男女的吵架聲，不久，車內男子大聲對女子咆哮，還跳上車前引擎蓋上，持不明物品砸前檔玻璃，隨後又再回到車內，令經過的路人看得膽顫心驚，可感受車內女子的驚恐。

民眾擔心車上女子有危險，立刻向警方報案，所幸一名停車收費員經過，見警方尚未趕到現場，跟隨該車從旁協助女子，警方後來趕到，因雙方均未受傷，張女表示不會提告，警方依職權逕行通報家庭暴力事件。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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