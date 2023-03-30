林秉樞高院首出庭 被問「有無向高嘉瑜道歉」沒反應

林秉樞（左）涉毆打立委高嘉瑜等案高等法院首度開庭，林秉樞在律師陪同下進入高院。 （記者劉信德攝）

2023/03/30 16:24

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜指控遭前男友林秉樞暴力毆打、偷拍私密照等案，新北地院依強制罪、妨害秘密等８罪判刑2年10月，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，上訴後，高等法院今天下午首度開庭，傳喚林秉樞到庭，在場媒體問林「有沒有向高嘉瑜道歉？」，但林一語不發，神情嚴肅進入法庭。

高院合議庭考量此案涉及妨害秘密罪案情，決定採「不公開審理」方式進行庭訊，今下午3時傳喚林出庭。林提早半個多小時到達高院，媒體庭前欲採訪林，但林指是秘密審理婉拒採訪，下午2時46分即進入第12法庭應訊，至今審理中。

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日前，高院審酌林秉樞的限制出境、出海期限將屆滿，傳喚林出庭，林打悲情牌稱自己罹患糖尿病等慢性病，去年甚至一度病危，絕不可能逃亡，請求解除限境等處分，但高院認定林仍有實施境管處分的必要，諭知將他延長限制出境、出海8個月。

檢警調查，前年9月，林秉樞趁與高嘉瑜視訊時，以手機偷拍她的9張私密照，隔月因懷疑高與前男友馬文鈺聯絡，指示秘書到總統蔡英文、副總統賴清德及諸多立委的臉書留言誹謗高：「與已婚人夫上床」，或趁她上節目時以「斗內」方式恫嚇：「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？」等。

前年11月11日晚間，林在新北市板橋區馥都飯店房內，藉口高嘉瑜幫忙買藥不用心，反覆把她的包包丟到房外走道，並逼她下跪交出手機，再命她脫光衣物、動手施暴，更強迫她簽下指控馬文鈺竊取公帑的紙條，甚至冒用高的名義在臉書及LINE群組發言。

同月24日，林得知賴清德不會參與其母告別式，竟當眾扯掉高的帽子與口罩，拉扯頭髮逼她在靈堂前下跪磕頭道歉。同月29日，林得知週刊將報導此事又恫嚇高：「我死，妳也會死」；全案於同月30日曝光後，檢警火速拘提林秉樞並查扣隨身碟等證物並聲押禁見獲准。

去年1月，新北檢方依傷害、強制、私刑拘禁、恐嚇、妨害名譽、偽造文書、妨害秘密及妨害電腦使用罪嫌起訴林秉樞，並請求從重量刑。去年7月，新北地院認定林已無羈押必要，裁定林以80萬元交保候傳，去年9月30日，將林判刑2年10月，傷害罪部份判刑10月。

林秉樞涉毆打立委高嘉瑜等案高等法院首度開庭。 （記者劉信德攝）

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