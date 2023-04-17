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    渣男手握性愛片逼學妹上床 嘿咻地還選新歡住處

    李姓男大學生涉以散布性愛影像為要脅，迫使曾交往的大學學妹再發生性關係。示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

    李姓男大學生涉以散布性愛影像為要脅，迫使曾交往的大學學妹再發生性關係。示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

    2023/04/17 20:33

    〔記者王俊忠／台南報導〕一名李姓男大學生與學妹小優交往、發生過關係，李男曾對兩人性愛過程拍照、錄影，其後李男另結新歡，小優拒再與男方「燕好」。李男竟前後5次要脅小優再跟他「嘿咻」，不然就公開性愛影照，小優不得不屈從，嘿咻地點還「扯」到有學校廁所與李男新歡的租住處，小優最終報警，李男付出50萬和解金代價與180小時義務勞務，換得台南地院判決緩刑5年。

    判決指出，李男與小優（化名）是同一所大學的學長、學妹關係，兩人曾交往發生過性關係，李男還拍攝兩人性愛過程的影、照片。之後，李男另結新歡，小優拒絕被「前男友」左擁右抱、不願再燕好。李男竟以公開、散布性愛影像要脅小優，展開性報復。

    2021年9月21日凌晨，李男以LINE傳送「拜託啦、1次就好」等語給小優，女方回說不行，李再傳「你不想被別人看到那照片吧」，雙方數次聯絡，女方怕的不敢反抗，不得已在9月23日晚間在她租住處跟李男發生1次性關係。

    2021年10月30日下午，李男傳訊給小優說要見面、不理他就外傳喔，隔天晚間，小優被迫在校內廁所讓前男友上了1次。2022年1月25日晚間到翌日凌晨，李又傳訊說「你沒忘記我有很多你的照片吧、不要那我就PO上網嘍」，小優又被嚇得與李男發生關係。

    2022年5月9日下午，李男再傳「不管，你沒過來我就外流」訊息給小優，女方同樣不敢反抗，於同日下午被迫在李男新歡的租住處與李上床；隔天10日下午，李男又恫嚇小優，小優仍然不得已在自己租住處與李男「啪啪」。後來，小優受不了前男友的性愛勒索、向台南警方報案查辦李男。

    台南地院法官查明李男5次性侵小優犯行，因李在一審審理時與小優達成給付50萬元和解，小優也同意說收到50萬後同意不追究前男友的刑責。法官據此合併判李2年徒刑、緩刑5年，緩刑期間需保護管束；李在判決確定後還要向政府或公益機構提供180小時的義務勞務。

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