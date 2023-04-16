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    軍人為結婚購屋登記女友名下 怒告她悔婚勝訴討回百萬

    陳姓職業軍人為結婚準備，以女友名義購買預售屋，並先支付訂金、頭期款等113萬多元，但不久女友和他分手，也未還錢，陳男認為兩人是「附負擔的贈與」，對她提告求償，高等法院判她敗訴，應返還該113萬多元給陳男，全案確定。（情境照）

    陳姓職業軍人為結婚準備，以女友名義購買預售屋，並先支付訂金、頭期款等113萬多元，但不久女友和他分手，也未還錢，陳男認為兩人是「附負擔的贈與」，對她提告求償，高等法院判她敗訴，應返還該113萬多元給陳男，全案確定。（情境照）

    2023/04/16 23:58

    〔記者楊國文／台北報導〕陳姓志願役軍人和女友溫女交往10年後，為結婚打算，選在溫女生日當天，以她的名義下訂預售屋做為生日大禮，並為她支付頭期款等113萬多元，但不久溫女和他分手，且拒絕返還陳男支付的款項，陳男不滿被騙，主張雙方是以結婚為前提的贈與行為，打官司要求溫女還款；高等法院判溫女敗訴，應返還113萬多元確定。

    陳男起訴主張，和溫女從2010年起成為男女朋友，為將來結婚準備，雙方約定，以溫女名義購買新竹縣某社區大樓8樓預售屋、及其地下室停車位，並由他支付訂金、簽約金和頭期款等款項共113萬6200元，他特別選在她2020年10月生日當天下訂房屋，明顯是以結婚為前提的「贈與契約」。

    陳男指出，2021年間溫女和他分手，卻未依約定將他先支付的頭期款等113萬多元還給他，屬於「不當得利」，因此依民法第412條「附負擔之贈與」規定，訴請她應返還全部款項。

    陳男並檢具兩人當初LINE通話內容，包括討論到房屋房貸時，陳男指出「我的目的是跟妳結婚！要一起養家啊」等資料，與他匯款時在存摺上註明「買房基金」字樣等證據給法官，欲證明雙方有「贈與契約」的約定屬實。

    溫女反駁，當初陳男為證明真心與她交往，特別選在她生日當天將房屋贈與她作為生日禮物，該113萬多元是陳男單純贈與行為，並非以結婚為前提的贈與。

    新竹地院認為，依雙方LINE對話內容，如陳男表示「我的目的是跟妳結婚！要一起養家啊」等話，溫女並未質疑，僅在意身為職業軍人的陳男是否負擔得起房貸，可見得她應知悉及同意兩造是以結婚為前提而訂下該贈與契約，判溫女敗訴。溫女不服，上訴高等法院。

    高等法院審理後採信一審見解，且認為雙方在2019年即一同挑選婚戒，陳男並單膝下跪求婚，溫女允諾稱「我願意」，顯示早有結婚準備，而且，擔任軍職的陳男月薪約5萬5千元，若非為結婚購屋，不可能每月單純贈與溫女4萬元，而使自已生活拮据，認定陳男主張是以結婚為前提而贈與113萬多元屬實，判溫女敗訴，應返還全部款項確定。

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