3隻狗電梯相遇狂吠！拉布拉多咬傷維修員 飼主被判刑

林男因愛犬咬傷人，被高雄高分院判罪。示意圖，與新聞無觀。（資料照）

2023/04/15 06:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕大樓楊姓女住戶帶著黑色毛小孩，陪同黃姓維修員到頂樓修水管，電梯開啟之際，巧遇林男飼養的2隻大犬，其中拉布拉多犬狂吠衝出，咬傷黃男左手腕，高等法院高雄分院依過失傷害罪，判處林拘役30天定讞，得易科罰金。

判決書指出，被告林男和楊女分別為高雄市新興區某大樓9樓和7樓住戶。2021年10月9日上午10點多，楊女帶飼養的小黑犬，陪同大樓設備維修員黃男，欲搭電梯至頂樓檢查水管。

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2人在等候電梯之際，碰巧林男牽著2隻大犬，自1樓搭乘電梯抵達7樓開啟，其中一隻拉布拉多犬見著黑犬不斷狂吠，並衝出電梯外，黃為避免兩犬互咬，蹲下壓制黑犬在地上，林男則僅手持棍子擋在兩犬中間，卻未極力阻止或關閉電梯，導致黃男被拉布拉犬咬傷左手腕。

新興分局接獲黃男提告，依過失傷害罪嫌將林男移送高雄地檢署偵查起訴。

林男辯稱，他和愛犬並未離開電梯，是楊女的黑犬欲衝進來，他當時是拿著棍子擋在中間，沒有咬傷黃男。

一、二審法官調查，林犬隻雖有有綁繩，但綁繩約1至1.5公尺，又一次牽引2隻犬搭乘電梯，加上空間有限，卻未做好安全措施，判處拘役30天，如易科罰金以1000元折算1日。

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