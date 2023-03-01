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    老婦好心收留流浪比特犬 回家突然被襲擊狠咬不治身亡

    西班牙1名67歲英國籍婦好心收留1隻流浪比特犬，不料帶回家幾天後忽然被這隻寵物犬攻擊，儘管緊急送醫卻不治身亡。比特犬示意圖。（法新社）

    西班牙1名67歲英國籍婦好心收留1隻流浪比特犬，不料帶回家幾天後忽然被這隻寵物犬攻擊，儘管緊急送醫卻不治身亡。比特犬示意圖。（法新社）

    2023/03/01 12:49

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙1名67歲英國籍婦女日前在田野撿回1隻遭人遺棄的比特犬，不料帶回家幾天後忽然被這隻寵物犬攻擊，鄰居聽到尖叫聲後緊急報案，當地警方緊急趕往肇事地點後擊斃惡犬，並即刻將老婦送院治療，然因傷勢嚴重，最終不治身亡。

    綜合外媒報導，67歲英國籍婦女日前在東海岸港口城市瓦倫西亞（Valencia）散步時，在田野間看到1隻遭遺棄的比特犬，她心生憐憫之下把這隻狗帶回家飼養數天後，在上月24日下午2時許這隻比特犬因不明原因忽然情緒失控攻擊老婦，附近鄰居聽聞慘叫聲緊急報案求助，警方抵達現場發現犬隻過於兇猛，為拯救老婦被迫只能擊斃比特犬，隨後緊急送往附近醫院搶救，但因傷勢嚴重，醫院宣告不治身亡。

    報導稱，老婦有2個女兒住在國外，獨居在西班牙小鎮馬卡斯特雷（Macastre）。鎮民蒙托（Vicente M. Montó ）哀傷地說：「老婦是相當和藹可親的人，自2005年以來一直住在這裡，大家都認識她，她好心將比特犬帶回家飼養，細心照顧後比特犬的狀態看起來很好，我們也不清楚為什麼這隻狗突然攻擊她。」

    據悉，西班牙於2002年頒布《擁有潛在危險動物法》，該動物品種名單包含美國比特鬥牛犬、斯塔福郡鬥牛梗（Staffordshire Bull Terrier）、阿根廷犬等。

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