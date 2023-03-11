飼主慘了!高雄女路口遭米克斯追咬 動保處最高可罰15000元

梁女徒步經過鳳山路口突遭3犬咬傷，動保處將開罰飼主3000元至15000元。（記者陳文嬋攝）

2023/03/11 20:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕1名梁姓女子昨步行途經高雄市鳳山區中山路與五甲一路口，突遭張姓男子飼養的3隻米克斯追咬，造成腿部2處傷口；市府動保處今查出飼主縱放家犬，將依動保法開罰3000元至15000元。

鳳山警分局成功派出所昨天下午接獲民眾報案，指稱鳳山區中山路與五甲一路口有動物攻擊民眾，警方據報到場了解，發現為張姓男子（54歲）所飼養3隻米克斯，不明原因掙脫牽繩後，衝出咬傷徒步經過的梁姓女子（49歲）。

請繼續往下閱讀...

警方通知救護車到場，梁女飽受驚嚇，腿部2處傷口，救護人員幫梁女包紮傷口後，協助送往醫院救治。

警方調查，張男坦承是飼主，願意賠償梁女相關費用及損失，梁女將提出過失傷害告訴，警方將於梁女提告後，依刑法第284條過失傷害罪嫌送辦。

此外，張男因寵物不慎逃逸，造成他人受傷，涉嫌違反社會秩序維護法第70條，驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

警方表示，若梁女不提出告訴，警方會將張男依涉嫌違反社會秩序維護法第70條移送裁處，呼籲民眾攜帶寵物外出，務必確認裝載器具牢固，避免寵物不慎逃逸咬傷人，造成自己因而觸法。

市府動保處今派員前往現場了解案情，經初步調查為飼主縱放家犬行為，後續將依動保法規定處以3000元至15000罰鍰。

警方表示，民眾攜帶寵物外出，務必確認裝載器具是否牢固，若寵物不慎逃逸，造成他人受傷，涉嫌違反社會秩序維護法第70條、刑法第284條過失傷害罪，並負擔民事損害賠償責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法