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    監守自盜11株國有林老梅樹 移植咖啡廳外成鐵證

    保七總隊第七大隊破獲監守自盜國有林老梅樹，查扣11株梅樹，價值16萬5千元。

    保七總隊第七大隊破獲監守自盜國有林老梅樹，查扣11株梅樹，價值16萬5千元。

    2023/04/14 18:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕嘉義林管處玉井事業區第20林班國有林地的老梅樹，去年底遭不明人士竊取，保七總隊第七大隊會同嘉義林區管理處於台南市楠西區查獲，受託管理該處林班地的鄭姓男子涉嫌監守自盜，並查扣11株梅樹，共重1695公斤，全案依違反森林法移送台南地檢署偵辦。

    保七總隊第七大隊表示，去年底接獲嘉義林管處玉井工作站報案後，不久即在楠西區一家咖啡廳外發現不明新移植的梅樹，循線調查發現，遭竊的林班地由林姓民眾等4人承租，平日委由鄭姓嫌犯負責管理、種植農作，不料鄭嫌竟擅自竊取挖掘森林老梅樹。

    保七總隊偵訊後並由鄭嫌帶領警方前往現勘指認，確認於國有林班地共竊取挖植11株梅樹，總價值約16萬5000元。

    保七總隊呼籲，國有林班地不可任意破壞、盜伐林木，或私自採掘具有經濟價值的森林主產物及副產物，以免觸犯森林法等相關法令。森林主產物包括盜伐竹木（樹瘤）、根株殘材及倒伏林木，副產物如菌類、竹筍、灌藤、種子、樹等。民眾若有發現破壞山林的情事，可立即向警察機關或林務局「救山林免付費專線（0800-000-930）」通報。

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