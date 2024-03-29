人事大搬風！含偵查隊長、所長 台中市141名中階警官異動

台中市警局今發布141名中階警官異動名單。（資料照）

2024/03/29 13:55

〔記者許國楨／台中報導〕基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，台中市警局最近進行一波幅度不小人事調整，經參據品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討，今公布141名中階警官異動，統一在4月1日（星期一）到任，其中偵查隊長、各分駐（派出）所所長異動名單如下：

偵查隊長及組長異動名單

編號 新任職務 姓名 原任職務

1、第三分局偵查隊隊長 謝志遠 豐原分局偵查隊隊長

請繼續往下閱讀...

2、豐原分局偵查隊隊長 洪緯儒 刑事警察大隊偵查第二隊隊長

3、 刑事警察大隊偵查第二隊隊長 程連志 刑事警察大隊司法組組長

4、 刑事警察大隊司法組組長 張勝記 刑事警察大隊專員

5、 和平分局偵查隊隊長 李昭慶 刑事警察大隊肅竊組組長

6、 刑事警察大隊肅竊組組長 許銀湶 和平分局偵查隊隊長

7、 霧峰分局偵查隊隊長 詹典儒 刑事警察大隊偵查第三隊隊長

8、 刑事警察大隊偵查第三隊隊長 李振成 刑事警察大隊預防組組長

9、 刑事警察大隊預防組組長 曾子建 刑事警察大隊專員

10、 東勢分局偵查隊隊長 朱政憲 刑事警察大隊偵查第五隊隊長

11、 刑事警察大隊偵查第五隊隊長 李嘉興 刑事警察大隊偵查組組長

12、 刑事警察大隊偵查組組長 唐惠政 刑事警察大隊專員

13、 刑事警察大隊督察組組長 楊金錫 保安警察大隊督察組組長

各分駐（派出）所所長異動名單

編號 新任職務 姓名 原任職務

1、第三分局勤工派出所長 林樹鉉 豐原分局豐原派出所長

2、豐原分局豐原派出所長 陳信宇 豐原分局神岡分駐所長

3、 豐原分局神岡分駐所長 洪大倫 少年警察隊警務員

4、清水分局沙鹿分駐所長 洪志仁 清水分局清水派出所長

5、清水分局清水派出所長 許逸維 刑事警察大隊警務員

6、清水分局梧棲分駐所長 涂嘉佑 刑事警察大隊警務員

7、太平分局新平派出所長 何明憲 霧峰分局大里分駐所長

8、霧峰分局大里分駐所長 林春發 第一分局警務員

9、第五分局北屯派出所長 林澤聰 第五分局文昌派出所長

10、第五分局文昌派出所長 張鎧倫 第二分局育才派出所長

11、第二分局育才派出所長 李健瑋 第二分局文正派出所長

12、第二分局文正派出所長 楊俊宏 第二分局立人派出所長

13、第二分局立人派出所長 何永州 第六分局工業區派出所長

14、第六分局工業區派出所長 周炳旭 第六分局警務員

15、烏日分局犁份派出所長 劉浩廷 交通警察大隊警務員

16、豐原分局合作派出所長 李建興 大甲分局大甲派出所長

17、大甲分局大甲派出所長 顏宥騏 大甲分局大安分駐所長

18、大甲分大安分駐所長 李有志 大甲分局外埔分駐所長

19、大甲分局外埔分駐所長 葉承蔚 東勢分局警務員

20、烏日分局瑞井派出所長 林方正 烏日分局巡官

21、和平分局雙崎派出所長 詹傑勛 豐原分局合作派出所副所長

22、烏日分局溪南派出所長 賴漢昌 第一分局巡官

23、烏日分局追分派出所長 丁鵬揚 豐原分局豐洲派出所長

24、豐原分局豐洲派出所長 蔡坤璋 刑事警察大隊分隊長

25、烏日分局龍津派出所長 李冠霖 第三分局立德派出所副所長

26、霧峰分局吉峰派出所長 張逸格 霧峰分局萬豐派出所長

27、霧峰分局萬豐派出所長 楊智堯 霧峰分局吉峰派出所長

28、清水分局大秀派出所長 陳俊佑 清水分局光華派出所長

29、清水分局光華派出所長 何易軒 清水分局大秀派出所長

30、東勢分局永源派出所長 吳永鑫 第三分局合作派出所長

31、大甲分局海墘派出所長 陳甲林 大甲分局巡官

32、東勢分局茅埔派出所長 吳清煬 豐原分局巡官

33、大甲分局安定派出所長 黃益全 大甲分局西岐派出所長

34、大甲分局西岐派出所長 張智賢 大甲分局泰安派出所長

35、大甲分局泰安派出所長 陳叔銘 大甲分局安定派出所長

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法