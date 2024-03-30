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台62線瑪陵隧道4車追撞！5人送醫 周邊車流回堵

台62線東西向萬瑞快速道路西向1公里（瑪陵隧道內），今天上午發生計程車疑未保持安全車距，先追撞前方小貨車，小貨車再追撞前方轎旅車與BMW轎車，共造成4輛車追撞，5名傷者送醫。（記者林嘉東翻攝）

台62線東西向萬瑞快速道路西向1公里（瑪陵隧道內），今天上午發生計程車疑未保持安全車距，先追撞前方小貨車，小貨車再追撞前方轎旅車與BMW轎車，共造成4輛車追撞，5名傷者送醫。（記者林嘉東翻攝）

2024/03/30 11:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕台62線東西向萬瑞快速道路西向1公里（瑪陵隧道內），今（30）日上午發生一起連環追撞事故，1輛計程車疑未保持安全車距，先追撞前方小貨車，貨車再追撞前方轎旅車與BMW轎車，共造成4車受損，5名傷者送醫，均意識清楚。

基隆市消防局今天上午9時許獲報，台62線東西向萬瑞快速道路西向1公里瑪陵隧道內發生連環追撞事故，出動包括安樂、百福、中山分隊共9輛救災車輛，17名消防隊員前往救援。

轄區基隆市警三分局七堵派出所也出動4名警員到場疏導車流，釐清事故原因，警消初步調查，肇事的計程車司機疑似未保持安全車距，追撞前方小貨車，小貨車再追撞前方轎旅車，轎旅車再撞及前方BMW轎車；計程車失控追撞前車，造成小貨車後門掉落、轎旅車、BMW轎車前後保桿毀損，至於肇事的計程車頭嚴重受損，引擎蓋變形，幾乎全毀。

該起連環追撞事故，共造成包括駕駛在內5名傷者，5人均意識清楚，分送基隆長庚醫院治療。由於4輛車輛分別停在在兩個車道上，其中計程車受損嚴重無法自行駛離，警方通知吊車前來拖吊，造成周邊道路嚴重堵塞，車輛回堵到基金一路。

台62線東西向萬瑞快速道路西向1公里（瑪陵隧道內），今天上午發生計程車疑未保持安全車距，造成4輛車追撞，5名傷者送醫。（記者林嘉東翻攝）

台62線東西向萬瑞快速道路西向1公里（瑪陵隧道內），今天上午發生計程車疑未保持安全車距，造成4輛車追撞，5名傷者送醫。（記者林嘉東翻攝）

台62線東西向萬瑞快速道路西向1公里（瑪陵隧道內），今天上午發生計程車疑未保持安全車距，造成4輛車追撞，5名傷者送醫。（記者林嘉東翻攝）

台62線東西向萬瑞快速道路西向1公里（瑪陵隧道內），今天上午發生計程車疑未保持安全車距，造成4輛車追撞，5名傷者送醫。（記者林嘉東翻攝）

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