跆拳道女教練施暴男童案 竹市府裁罰42萬元 還要公布姓名

新竹市男童遭跆拳道女教練施暴案，社會處說，將對女教練裁罰42萬元罰鍰。（家屬提供）

2023/04/14 17:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市跆拳道女教練施暴男童一案，新竹市政府社會處今天（14日）宣布裁處42萬元罰鍰，並公布其姓名或名稱，但開罰需一定程序和時間調查，相關處分會在近日完成。

新竹市1名男童遭跆拳道女教練施暴，臀部一大片瘀青，心靈嚴重受創。家屬昨天控訴，事發2週多，卻未見女教練遭開罰及懲處，經媒體披露後，社會處今天說，教練行為違反「兒童及少年福利與權益保障法」第49條第1項第15款，市府認定侵害兒童權益情節嚴重，將處以42萬元罰鍰，並公布其姓名或名稱，因開罰需一定程序和時間調查，相關處分會在近日完成。

請繼續往下閱讀...

社會處指出，4月10日召開專案調查會議，依「兒童及少年福利與權益保障法」及「新竹市政府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準」規定裁罰。本案教練對5名兒童施暴，且造成孩子身心受創，開罰42萬元罰鍰。

教練已停止所有教學活動，教育處也函報相關單位議處解除教練證照，只要收到中央解除函文，就會函報全國各縣市，停止該名教練所有教學。

教育處也進行專案作業，依管理查核體育場館業實施要點及技擊運動訓練館設置及輔導要點稽查，若有違反要點，會依規勒令停止營業。學校部份，也掌握新竹市各級學校學生參與該館訓練名單，並清查是否有其他學生疑似被不當管教事宜。社會處也持續提供男童及其家人心理諮商相關輔導及法律諮詢服務。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法