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    首頁　>　社會

    德芳教養院囚虐院生致死 施暴、 冷眼旁觀3員工 全重判

    被害李姓院生（右）與施暴者賴冠亨合照。（李姓院生家屬提供） 德芳教養院曾提復業申請 ，被駁回。 （資料照）

    被害李姓院生（右）與施暴者賴冠亨合照。（李姓院生家屬提供） 德芳教養院曾提復業申請 ，被駁回。 （資料照）

    2023/03/06 05:30

    施暴林祐丞判8年10月 賴冠亨7年10月

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立德芳教養院廿八歲「自閉兒」李姓院生，在院內遭教養院教保組長林祐丞、行政助理賴冠亨毆打綑綁拘禁，李生因害怕、掙扎，肌肉長時間處於緊繃收縮狀態，產生橫紋肌溶解而休克死亡。苗栗地方法院依私行拘禁致人於死罪，判處林祐丞八年十個月徒刑、賴冠亨七年十個月徒刑。被告之一的教養院生活照護員周玟妗，雖未動手施暴，但法官認為，周於案發時全程在場目睹、旁觀，更交付按摩拍讓林、賴兩人得以對李姓院生施暴，共同傷害、拘禁被害人，重判七年二個月徒刑。

    周玟妗旁觀交付按摩拍供施暴 重判7年2月

    被害李姓院生為重度自閉症者，無法以言語表達且有雙相情緒障礙、重度智能不足；由李母自二○一三年四月二日起，委託德芳教養院全日照顧。

    李姓院生於前年七月廿九日中午，出現情緒不穩、躁動情形，竟遭賴冠亨、林祐丞接續以打耳光、拳毆臉胸腹背等暴力對待；林另請周玟妗取來按摩拍，拍打李姓院生屁股，使其臀部瘀青，賴接著以約束帶綑綁李姓院生雙手，留其在寢室內。但李姓院生持續躁動，賴再持繩子進入寢室，將其雙手、雙腳綑綁，周則待賴綁好後，將寢室房門鎖上。

    當天下午兩點多，李姓院生掙脫綑綁，從寢室窗戶跳至走廊遭發現，被喝斥回寢室。賴遂持金屬材質掃把柄進入毆打李姓院生大腿，再持周交付的按摩拍拍打李的屁股。林見狀，也再次持按摩拍毆打李，賴則再以束護帶將李的雙手反綁在背後、雙腳以塑膠繩綑綁，便將李留在房間內。

    林、賴、周三人，無視李姓院生在房內持續反抗、尖叫，也未即時檢查李的身體狀況而予鬆綁或補充水份，使李在惡劣環境中身體肌肉處於長時間的過度活動、緊縮，進而引發橫紋肌溶解症，併發局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血，終因惡性高熱、代謝性衰竭，於當天下午五時許不治。

    法官認為，林祐丞於此案位居主導性決策者角色，但犯後否認，並一再將管教責任推由其餘被告承擔，犯後態度不佳；賴冠亨犯後坦承，尚可認為有勇於面對過錯並承擔，犯後態度尚可；周玟妗犯後坦承，惟否認有共同犯罪之故意，及數次向被害人家屬道歉，犯後態度普通。

    法官審酌被告三人犯後態度，及均未獲得被害人家屬原諒、也未和解，與被害人家屬表示請求從重量刑等，判處林祐丞八年十個月、賴冠亨七年十個月、周玟妗七年兩個月。

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