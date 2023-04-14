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    2歲童被當「人肉拖把」！家長控教保員施暴 批桃園教育局無作為

    議員黃瓊慧陪同宋爸爸召開記者會，公布幼兒園鄭姓老師將2歲半男童當成「人肉拖把」。（記者鄭淑婷翻攝）

    議員黃瓊慧陪同宋爸爸召開記者會，公布幼兒園鄭姓老師將2歲半男童當成「人肉拖把」。（記者鄭淑婷翻攝）

    2023/04/14 11:41

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區某非營利幼兒園被控涉嫌虐童，宋姓家長控訴，年僅2歲半的兒子，遭鄭姓老師不當管教，甚至被當「人肉拖把」，被強行抱著在地板來回拖乾尿液，家長哽咽，孩子出現嚴重情緒反應，甚至帶去收驚，求助桃市府教育局卻無積極處置，無助之下只能靠自己逐一過濾監視器，才知道兒子遭遇了什麼可怕的事。議員黃瓊慧今陪同家長召開記者會並公布監視器畫面，怒斥「教育局毫無作為，孩子出事家長還得自扮柯南，你們到底在哪裡？」

    教育局道歉：責請幼兒園檢討改善

    教育局對此向家長致歉，表示將會送政風單位進行調查，若有不法會依規定辦理，未積極協助部分則送考績會考核；另經調查確認該幼兒園教保員不當對待幼兒屬實，認定委員會預計下週召開，依教保服務人員條例可處幼兒園與教保員罰鍰，或審酌認定教保員1到4年或終身不得於幼兒園服務。

    教育局表示，該教保員目前已調離現職，除責請幼兒園檢討及改善，後續將加強不定期稽查，也通報社會局依兒少法處置，可處6萬以上60萬以下罰鍰並公布行為人姓名，同時安排專業人員對孩童進行心理輔導。

    宋爸爸說，上學期送兒子到該幼兒園就讀，下學期、2月1日開學後，兒子上學就是哭，半夜爬起來嘔吐，請假幾天再回學校，突然情緒大變、恐懼，常哭喊「不要上學」，甚至只要往幼兒園的路上，就會激動喊「不要！不要走這裡」，且陸續出現不願換尿布、夜晚作惡夢喊「怕怕」、食慾變差、不想出門等情緒障礙，他才發現可能在幼兒園出了問題，下學期前後只去了10天就緊急讓孩子請假。

    宋爸爸說，他持續向幼兒園要求看監視器都被漠視，開始陸續收到他人訊息，透露他的孩子曾遭林姓助理教保員不當對待，包括包尿布、吃飯被用不好的語氣或強迫喝水等，他轉向教育局幼保科求助未獲積極協助，只能每天下班熬夜看監視器，沒想到發現另名鄭姓老師更離譜的行為，兒子在教室尿褲子，老師粗暴將他抱起當「人肉拖把」，在地上來回拖尿，還曾用手拍打、將他帶到角落用尿布套頭，講故事時兒子站起來碰觸繪本，老師直接拿繪本夾頭把兒子推回地板。

    宋爸爸說，「看到這些畫面要家長怎麼受得了，老師做這些動作都在眾目睽睽下」，不知要花多少時間才能讓兒子走出來，兒子原本很喜歡接觸人群，現在變得很黏爸媽、不喜歡出門，整個處理過程他相當無助。

    議員黃瓊慧與同黨議員黃崇真、王珮毓、許家睿、李宗豪陪同家長召開記者會，質疑發生幼兒園虐童案件，家長從頭到尾卻得一個人去對抗非營利幼兒園，要求看監視器畫面還被推三阻四，「這像話嗎！主管機關到底在哪裡」，籲教育局對於類似事件應該更積極處理。

    議員黃瓊慧與同黨議員黃崇真、王珮毓、許家睿、李宗豪陪同家長召開記者會，質疑發生幼兒園虐童案件，家長卻得一個人去對抗非營利幼兒園、組織，要求教育局正視兒虐案件。（記者鄭淑婷攝）

    議員黃瓊慧與同黨議員黃崇真、王珮毓、許家睿、李宗豪陪同家長召開記者會，質疑發生幼兒園虐童案件，家長卻得一個人去對抗非營利幼兒園、組織，要求教育局正視兒虐案件。（記者鄭淑婷攝）

    議員黃瓊慧與同黨議員黃崇真、王珮毓、許家睿、李宗豪陪同家長召開記者會，質疑發生幼兒園虐童案件，家長卻得一個人去對抗非營利幼兒園、組織，要求教育局正視兒虐案件。（記者鄭淑婷攝）

    議員黃瓊慧與同黨議員黃崇真、王珮毓、許家睿、李宗豪陪同家長召開記者會，質疑發生幼兒園虐童案件，家長卻得一個人去對抗非營利幼兒園、組織，要求教育局正視兒虐案件。（記者鄭淑婷攝）

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