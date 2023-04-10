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    首頁　>　社會

    三字經招呼檢察官辯稱自己「做工的人」 判拘役20日

    謝男以三字經招呼檢察官，自稱做工的人較粗魯，被依侮辱公務員罪處拘役20日，易科罰金為2萬元。（記者蔡彰盛攝）

    謝男以三字經招呼檢察官，自稱做工的人較粗魯，被依侮辱公務員罪處拘役20日，易科罰金為2萬元。（記者蔡彰盛攝）

    2023/04/10 13:51

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕因妨害自由案件遭新竹檢方調查的謝男，僅因不滿檢察官的回應，竟口出「幹你娘咧」，事後還聲稱自己是做工的人比較粗魯，講這話是口頭禪，然而新竹地院法官勘驗當時偵查庭狀況，認定謝男是故意出此言，最後依侮辱公務員罪處拘役20日，易科罰金為2萬元。

    法官調查，去年12月14日下午3點多，謝男因另涉嫌妨害自由案件，經新竹地檢署承辦檢察官傳喚到庭，於偵查庭偵訊時，謝男明知檢察官係依法執行公務，竟基於侮辱公務員犯意，庭訊時當場向承辦檢察官罵「幹你娘咧」一語，足以貶損承辦檢察官人格及社會評價，亦足以毀損公務員尊嚴。案經新竹地檢署檢察官簽分偵查後聲請簡易判決處刑。

    謝男固坦承對檢察官口出「幹你娘咧」等語，惟矢口否認有何侮辱公務員犯行，辯稱那是口頭禪，是不小心講的，因為他做工的，比較粗魯。

    法官指出，「幹你娘」一語乃粗俗言語，在社會通念及口語意義上均含有輕侮、鄙視之意，客觀上足使受辱罵者難堪與屈辱，顯屬侮辱言語，根據現場偵訊錄音錄影光碟，可知當時承辦檢察官告知謝男對於其妨害自由案件，表示發生糾紛時應透過行車紀錄器，自行保全證據蒐證。

    沒想到當時謝男聽完就罵三字經，根據其當下脈絡，顯見謝男係因對承辦檢察官的回應心生不滿，進而口出侮辱言詞，依當時情境，被告口出惡言之舉顯然已非日常生活中口頭禪可比擬，實有借此言語侮辱承辦檢察官的犯罪故意。故謝男所辯純屬卸責之詞，實不足採。

    法官審酌謝男於新竹地檢署偵查庭內於檢察官依法執行職務時，當場對檢察官出言侮辱，藐視司法，侵害公務員人格尊嚴，所為實有不該，惟念及犯後已當場向承辦檢察官表示歉意，最後依侮辱公務員罪處拘役20日，易科罰金為2萬元。

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